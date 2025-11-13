Κλειστός για το κοινό θα είναι από αύριο και μέχρι νεωτέρας ο Ζωολογικός Κήπος του Δήμου Θεσσαλονίκης στον Κέδρινο Λόφο, ύστερα από θετικό κρούσμα βρουκέλλωσης σε κριό.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, η αναστολή λειτουργίας του Ζωολογικού Κήπου αποφασίστηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ., για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας.
- Βορίζια: Πώς οι Αρχές έφθασαν στη σύλληψη του 23χρονου για την βόμβα στο σπίτι – Την Δευτέρα η απολογία του
- Θεσσαλονίκη: Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του Ζωολογικού Κήπου – Κρούσμα βρουκέλλωσης σε κριό
- Στοιχηματικό σκάνδαλο στην Τουρκία: Εννέα μήνες εκτός ο Μπαλτατζί, ποινές για άλλους 102 παίκτες!