Ελεύθερος, με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αφέθηκε ο 21χρονος που απολογήθηκε στην 6η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης. Ο νεαρός κατηγορείται ότι βιντεοσκόπησε παράνομα με το κινητό του τηλέφωνο μία 68χρονη γυναίκα μέσα σε τουαλέτα εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων, όπου εκείνη είχε μεταβεί ως πελάτισσα.

Ο κατηγορούμενος, υπάλληλος της συγκεκριμένης εταιρείας, φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του, αποδίδοντάς την στην «αφέλειά» του. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, μόλις η γυναίκα αντιλήφθηκε το περιστατικό, έσβησε αμέσως το επίμαχο βίντεο από τη συσκευή του.

Κατά την αστυνομική προανάκριση, προέκυψαν ενδείξεις ότι ο 21χρονος είχε προχωρήσει και στο παρελθόν σε παρόμοιες ενέργειες, τουλάχιστον δέκα φορές. Πληροφορίες από δικαστικές πηγές αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί εντολή στην αστυνομία για περαιτέρω διερεύνηση αυτών των περιπτώσεων.

Όπως έγινε γνωστό, μετά τη σύλληψή του για το περιστατικό παράνομης βιντεοσκόπησης της 68χρονης, ο νεαρός απολύθηκε από την εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων όπου εργαζόταν.