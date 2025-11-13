Ανησυχία προκαλούν τα πρώιμα δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία δείχνουν ότι ο υποκλάδος Κ του υπότυπου Α(Η3Ν2) τείνει να επικρατήσει, γεγονός που ενδέχεται να υποδηλώνει αυξημένη μεταδοτικότητα.

Για τον λόγο αυτό, ο ΕΟΔΥ παραμένει σε εγρήγορση παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της κατάστασης, ενώ επαναλαμβάνει την ισχυρή σύσταση εμβολιασμού και την πιστή εφαρμογή προληπτικών μέτρων.

Σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του Οργανισμού για την εβδομάδα 3–9 Νοεμβρίου, καταγράφηκαν έξι νέοι θάνατοι από Covid-19 και ένας θάνατος από γρίπη.

Παρά ταύτα, η θετικότητα για Covid-19 και για γρίπη στην κοινότητα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Γριπώδης συνδρομή – ILI

Ο αριθμός των περιστατικών ανά 1.000 επισκέψεις παραμένει χαμηλός, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI

Και εδώ, τα κρούσματα ανά 1.000 επισκέψεις διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, επίσης μειωμένα σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV-2 – Λοίμωξη Covid-19

Η θετικότητα από τους διαγνωστικούς ελέγχους μειώθηκε, ενώ από την αρχή του καλοκαιριού καταγράφονται σποραδικά περιστατικά διασωληνώσεων και θανάτων. Την τελευταία εβδομάδα σημειώθηκε μία νέα διασωλήνωση και έξι θάνατοι.

Σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα παραμένει μέτριο και σταθερό συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα, σύμφωνα με το δίκτυο Sentinel ΠΦΥ, παραμένει χαμηλή και συνεχίζει να μειώνεται. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (δίκτυο SARI) τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλά, με σποραδικά θετικά δείγματα.

Κατά την τελευταία εβδομάδα δεν καταγράφηκαν νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ σημειώθηκε ένας θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Επιπλέον, δηλώθηκε αναδρομικά ένα σοβαρό κρούσμα με εισαγωγή στην προηγούμενη εβδομάδα.

Συνολικά, τις τελευταίες πέντε εβδομάδες, από 778 δείγματα, βρέθηκαν 19 θετικά για ιούς γρίπης τύπου Α. Από αυτά, 12 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και πέντε στον Α(Η3).

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV

Δεν εντοπίστηκαν θετικά δείγματα στην κοινότητα, ενώ στα νοσοκομεία του δικτύου SARI η θετικότητα παραμένει χαμηλή, με μεμονωμένα περιστατικά.

Ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει ότι τόσο η γρίπη όσο και η λοίμωξη Covid-19 μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές επιπλοκές και θανάτους, με την Covid-19 να εμφανίζει υψηλότερη θνησιμότητα. Γι’ αυτό συνιστάται ο εμβολιασμός για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις, ιδίως για ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα, έναντι και των δύο νοσημάτων