Σε πλήρη έξαρση βρίσκονται αυτή την περίοδο οι ιώσεις στη χώρα, οι οποίες, σε συνδυασμό με τον κορoνοϊό, δημιουργούν ένα επικίνδυνο «κοκτέιλ», κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Στο «MEGA Σαββατοκύριακο», η γιατρός Ματίνα Παγώνη επισήμανε ότι ο εμβολιασμός έχει ξεκινήσει από τις 15 Οκτωβρίου. Οι ομάδες υψηλού κινδύνου πρέπει να εμβολιαστούν πρώτες, ενώ ακολουθούν οι υπόλοιπες ομάδες.

Όσον αφορά τα παιδιά, η μητέρα σε συνεργασία με τον παιδίατρο θα αποφασίσει για τον εμβολιασμό τους. Παράλληλα, η κα Παγώνη προειδοποίησε ότι είναι σημαντικό να μην στέλνονται στο σχολείο παιδιά που είναι αδιάθετα, καθώς ο κορονοϊός βρίσκεται σε έξαρση.

Ο ΕΟΔΥ έχει εκδώσει οδηγίες σχετικά με τον εμβολιασμό και την προστασία από τον COVID-19.