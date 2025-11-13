Δύο φωτιές ξέσπασαν σε διαφορετικά σημεία της Πάτρας το βράδυ της Πέμπτης (13/11/2025), με μικρή χρονική διαφορά μεταξύ τους. Η πρώτη εμφανίστηκε το απόγευμα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό 12ου Συντάγματος, ενώ η δεύτερη σε βιοτεχνία στην περιοχή του Γλαύκου, δίπλα σε ΚΤΕΟ.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, και οι δύο φωτιές βρίσκονται πλέον σε ύφεση και υπό έλεγχο. Ωστόσο, στη φωτιά του Γλαύκου επιχειρούν περισσότερες δυνάμεις, με 8 υδροφόρα οχήματα και 16 πυροσβέστες, ενώ στην οδό 12ου Συντάγματος είχαν κινητοποιηθεί 4 οχήματα και 9 πυροσβέστες.

#Πυρκαγια σε βιομηχανικό χώρο στην περιοχή Δεμένικα Αχαΐας. Επιχειρούν 24 #πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 13, 2025

Η φωτιά στο Γλαύκου κατέστρεψε ολοσχερώς ένα συνεργείο αυτοκινήτων, ενώ πέντε οχήματα που βρίσκονταν εντός του συνεργείου καταστράφηκαν. Ζημιές υπέστησαν επίσης γειτονικά κτίρια, προκαλώντας ανησυχία στην περιοχή.