Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου (8/11) στην Πυροσβεστική για φωτιά στο πρώην ορφανοτροφείο θηλέων (νυν Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων) στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, η φωτιά εκδηλώθηκε σε θάλαμο του ιδρύματος και κινητοποιήθηκαν Πυροσβεστική και Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με επτά άνδρες και τρία οχήματα. Η φωτιά σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής έσβησε πριν την άφιξη των δυνάμεών της και είχαν απομακρυνθεί τα παιδιά από τον χώρο.

Στο σημείο κλήθηκε προληπτικά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.