Φωτιά σε διώροφη κατοικία στο κέντρο της Πάτρας ξέσπασε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής.

Στο σημείο έφτασαν αμέσως δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και άνδρες της ΔΙΑΣ, οι οποίοι απεγκλώβισαν από το σπίτι μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία είναι καλά στην υγεία της.

Η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο του οικήματος, που βρίσκεται στην περιοχή του ιερού ναού Παντοκράτορος. Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα εξετάζεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από μαγειρικό σκεύος.

Το σημείο αποκλείστηκε από την αστυνομία για να διευκολυνθεί το έργο της πυροσβεστικής.