Η άγρια δολοφονία του 27χρονου αλβανού υπηκόου στα Σκούρτα Βοιωτίας, που βρέθηκε απανθρακωμένος σε αυτοκίνητο, παίρνει συγκλονιστική διάσταση, καθώς η οικογένεια βυθίζεται σε ακόμη βαθύτερο πένθος.

Η μητέρα του θύματος απεβίωσε χθες Τετάρτη (12/11), αδυνατώντας να διαχειριστεί το βάρος της απώλειας του γιου της. Σύμφωνα με το eviaonline.gr, η γυναίκα υπέστη ανακοπή καρδιάς μόλις μία ημέρα μετά την ταυτοποίηση της απανθρακωμένης σορού του γιου της, επισφραγίζοντας μια διπλή τραγωδία.

Οι αστυνομικές έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών δείχνουν, ότι ο νεαρός άνδρας φέρεται να έπεσε θύμα μιας παγίδας που στήθηκε μέσω μιας εφαρμογής γνωριμιών. Οι δράστες τον οδήγησαν αρχικά στην περιοχή των Βιλίων, όπου τον κράτησαν αιχμάλωτο για περίπου 24 ώρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τον βασάνισαν και στη συνέχεια τον πυροβόλησαν. Για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους, μετέφεραν τη σορό του στα Σκούρτα, όπου έβαλαν φωτιά στο όχημα.

Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο, το έγκλημα να διαπράχθηκε σε διαφορετικό σημείο από αυτό που βρέθηκε η σορός. Το όχημα που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες, είχε δηλωθεί κλεμμένο από τη Γλυφάδα τον περασμένο Μάιο και έφερε πινακίδες από άλλο όχημα στην Πιερία, ένα στοιχείο που ενισχύει τις εκτιμήσεις, ότι πίσω από την άγρια δολοφονία κρύβεται οργανωμένο κύκλωμα.