Οι έρευνες για το άγριο έγκλημα στα Σκούρτα Βοιωτίας συνεχίζονται προς πάσα κατεύθυνση μετά την ταυτοποίηση του άνδρα που είχε βρεθεί απανθρακωμένος το βράδυ της Παρασκευής (7/11) στο πίσω κάθισμα κλεμμένου αυτοκινήτου.

Τα εργαστηριακά αποτελέσματα από το DNA έδειξαν, ότι πρόκειται για έναν 27χρονο υπήκοο Αλβανίας που ζούσε στη Χαλκίδα, ο οποίος εξαφανίστηκε την Τρίτη 4 Νοεμβρίου και το αυτοκίνητό του βρέθηκε παρατημένο στα Βίλια, όπου θα πήγαινε για μία δουλειά, όπως είχε δηλώσει σε οικείους του. Συγκεκριμένα, εκείνη την ημέρα είχε μεταφέρει έναν φίλο του στη Θήβα, όπου τον άφησε και του είπε, πως εκείνος θα συνέχιζε με το αυτοκίνητό του και θα πήγαινε στα Βίλια για μία δουλειά, δίχως όμως να πει κάτι πιο συγκεκριμένο.

Το αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρέθηκε το απανθρακωμένο πτώμα είχε κλαπεί από την περιοχή της Γλυφάδας και οι δράστες είχαν τοποθετήσει πλαστές πινακίδες. Ο 27χρονος ήταν παντρεμένος και μάλιστα κάλεσε την σύζυγό του, όταν έφτασε στο σημείο, για να την ενημερώσει. Μετά από μαρτυρίες συγγενών του, ερευνάται η εμπλοκή μίας γυναίκας με την οποία είχε επαφή μέσω σελίδας κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχουν ακόμη αναφορές, ότι είχε στο παρελθόν προστριβές με έναν ομοεθνή του φίλο της συζύγου του.

Ωστόσο, όπως είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, οι Αρχές θεωρούν πως δεν πρόκειται για έγκλημα λόγω προσωπικών διαφορών, αλλά για ενέργεια κακοποιών, καθώς το αυτοκίνητο είχε κλαπεί πολλούς μήνες νωρίτερα από την Γλυφάδα Αττικής και ερευνούν εάν ο 27χρονος εμπλέκεται με εμπόριο ναρκωτικών ή όπλων, παρά το γεγονός πως έχει λευκό ποινικό μητρώο.

Ο ιατροδικαστής εντόπισε στην απανθρακωμένη σορό ένα μεταλλικό θραύσμα, που αφαιρέθηκε και θα εξεταστεί στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, αν πρόκειται για σφαίρα ή θραύσμα σφαίρας, που είναι το πλέον πιθανό. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.