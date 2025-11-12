Οι αρχές του Παναμά ανακοίνωσαν ότι κατέσχεσαν 12 τόνους κοκαΐνης – ποσότητα ρεκόρ για τη χώρα – κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Χούλιο Βιγιαρεάλ, η επιχείρηση διεξήχθη τη Δευτέρα σε πλοίο που είχε αναχωρήσει από την Κολομβία με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνελήφθησαν δέκα μέλη του πληρώματος, ανάμεσά τους υπήκοοι Βενεζουέλας, Ισημερινού και Νικαράγουας.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση από το 2007, όταν είχαν εντοπιστεί 19 τόνοι κοκαΐνης στα χωρικά ύδατα του Παναμά στον Ειρηνικό. Οι αρχές υπενθύμισαν ότι μόνο το 2023 κατασχέθηκαν συνολικά 124 τόνοι ναρκωτικών.

Ο Παναμάς αποτελεί σημαντικό κόμβο διακίνησης κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική, κυρίως από τη γειτονική Κολομβία, με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι αρχές της περιοχής επιδιώκουν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους για την αντιμετώπιση των δικτύων διακίνησης.

Αυξημένη δραστηριότητα στη Λατινική Αμερική

Τους τελευταίους μήνες, πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής επισημαίνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση των καρτέλ, την ώρα που οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή με στόχο την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποιούν αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον πλοίων που φέρονται να συνδέονται με διακινητές. Σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), έχουν καταγραφεί 20 πλήγματα με 76 νεκρούς.

Η Βενεζουέλα κατηγορεί την Ουάσινγκτον ότι χρησιμοποιεί την εκστρατεία κατά των καρτέλ ως πρόσχημα για να αποσταθεροποιήσει τη χώρα και να ανατρέψει τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, με στόχο – όπως υποστηρίζει – την υφαρπαγή των πετρελαϊκών της αποθεμάτων.