Μία ιδιαίτερα τρυφερή και ξεχωριστή στιγμή καταγράφηκε πριν από την έναρξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός– Ζάλγκιρις για την 10η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Σάσα Βεζένκοφ, φόργουορντ των «ερυθρολεύκων», πλησίασε τον μικρό γιο του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, ο οποίος ήταν ντυμένος στα πράσινα της λιθουανικής ομάδας, και τον σήκωσε στα χέρια του, προσφέροντας ένα συγκινητικό στιγμιότυπο στους φιλάθλους που είχαν κατακλύσει το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η στιγμή αυτή έδειξε την ανθρώπινη πλευρά των παικτών, υπενθυμίζοντας ότι πίσω από την ένταση και την ανταγωνιστικότητα του υψηλού επιπέδου μπάσκετ, υπάρχει χώρος για τρυφερότητα και αθλητική αλληλεγγύη.

View this post on Instagram A post shared by Olympiacos B.C. (@olympiacosbc)

Το στιγμιότυπο απαθανατίστηκε από τους φωτογράφους, προκαλώντας χαμόγελα και ζεστές αντιδράσεις στο κοινό του ΣΕΦ, ενώ αποτέλεσε παράδειγμα της στενής σχέσης μεταξύ των αθλητών και των οικογενειών τους. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η αγκαλιά του Βεζένκοφ με τον μικρό γιο του Γουίλιαμς-Γκος έγινε viral, δείχνοντας ότι η ανθρώπινη πλευρά του αθλητισμού μπορεί να συγκινήσει εξίσου με τις εντυπωσιακές φάσεις μέσα στο παρκέ.