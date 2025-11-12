Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να φύγει νικήτρια από το Μόναχο, επικρατώντας της Μπάγερν με 75-74 σε ένα ματς που κρίθηκε κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες. Ο Σπένσερ Ντινγουίντι είχε την ευκαιρία να στείλει το παιχνίδι στην παράταση, όμως αστόχησε σε μία από τις δύο βολές του στα τελευταία 1,2 δευτερόλεπτα, χαρίζοντας ουσιαστικά τη νίκη στους Καταλανούς.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ (15-15 στο 8’), ωστόσο η Μπαρτσελόνα ανέβασε στροφές, εκμεταλλεύτηκε την αστοχία της Μπάγερν από την περιφέρεια και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο +5 (15-20). Με ένα γρήγορο επιμέρους 11-4 στη δεύτερη περίοδο, οι «μπλαουγκράνα» έφτασαν στο +12 (19-31), ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό του αγώνα. Παρά τις προσπάθειες του εξαιρετικού Ντινγουίντι (16 πόντοι στο ημίχρονο), οι Βαυαροί δεν μπόρεσαν να περιορίσουν τη δημιουργία και την ευστοχία των φιλοξενούμενων, που πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά με 43-32.

Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο, όμως, δεν παράτησε το ματς. Με τους Ντα Σίλβα και Λούτσιτς να δίνουν ώθηση, η Μπάγερν ισοφάρισε στο 52-52 (27’), πριν οι Καταλανοί ανακτήσουν μικρό προβάδισμα (57-61 στο 30’). Το φινάλε ήταν δραματικό: η Μπαρτσελόνα πήγε στο +7 (57-64), αλλά η Μπάγερν απάντησε με σερί 6-0, μειώνοντας στον πόντο (63-64). Στο τελευταίο λεπτό, το ματς πήρε μορφή ροντέο, όμως ο Ντινγουίντι δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή, αστοχώντας στη δεύτερη βολή λίγο πριν από τη λήξη.