Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Μαδρίτη, ωστόσο ο Μάριο Χεζόνια αποτελεί ερωτηματικό για τον Σέρτζιο Σκαριόλο. Ο Κροάτης φόργουορντ ταλαιπωρείται από πρόβλημα στη μέση, το οποίο τον άφησε εκτός από τον πρόσφατο αγώνα των Μαδριλένων απέναντι στη Βαλένθια, όπου η Ρεάλ γνώρισε την ήττα με 89-76.

Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ώρες, καθώς ο Σκαριόλο δεν είναι βέβαιος αν θα τον έχει στη διάθεσή του για την αναμέτρηση της Πέμπτης (13/11) με τους «πράσινους» για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.

«Ο Μάριο δεν είναι ακόμα έτοιμος. Δεν αγωνίστηκε την Κυριακή λόγω του προβλήματος στη μέση, αλλά ελπίζουμε να είναι διαθέσιμος στο παιχνίδι της Πέμπτης», ανέφερε ο Ιταλός τεχνικός, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του.