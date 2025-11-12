Αίσθηση προκαλούν τα όσα αναφέρει η σύζυγος του 58χρονου αξιωματικού του Λιμενικού Σώματος στο Βόλο, ο οποίος κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος ανήλικων αγοριών και ο οποίος μετά την απολογία του σήμερα Τετάρτη (12/11) στον ανακριτή, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Όπως είπε η ίδια μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», δεν είχε ιδέα ότι ο σύζυγός της συνευρισκόταν ερωτικά με ανήλικα, αν και στην αντίληψή της είχε υποπέσει, ότι του αρέσουν οι άνδρες. «Πίστευα ότι πάει με άνδρες, αλλά δεν έδωσα σημασία, νόμιζα ότι ήταν κάτι παροδικό. Όταν του το είπα, το αρνήθηκε και με έβγαλε τρελή. Δεν θα του έλεγα τίποτα, ο καθένας στο κρεβάτι του κάνει ό,τι θέλει. Έτυχε σε εμένα ο ομοφυλόφιλος άνδρας, τι να κάνουμε, είναι ο πατέρας των παιδιών μου. Δε γνώριζα τίποτα για παιδιά», είπε.

Η σύζυγός του δεν ήταν μαζί του σήμερα στα δικαστήρια, ενώ δεν τον επισκέφτηκε ούτε στα κρατητήρια. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 58χρονου, ούτε ο ίδιος, αλλά ούτε και ο δικηγόρος του προέβησαν σε κάποια δήλωση. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, περιλαμβάνει κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους έναντι χρημάτων, τόσο τετελεσμένες όσο και σε απόπειρα, ενώ ως συνεργός φέρεται ένας ιδιώτης. Από την προανακριτική έρευνα προέκυψαν ενδείξεις, ότι ο λιμενικός είχε εμπλακεί και στο παρελθόν σε παρόμοιες πράξεις με τους ίδιους ανηλίκους και έναν ακόμη, με τη συνδρομή του συγκατηγορούμενού του σε μία περίπτωση.

Από τις έρευνες στο σπίτι και το αυτοκίνητό του κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο, κλινοσκεπάσματα και καλύμματα καθισμάτων, τα οποία εστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.