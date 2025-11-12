Άγνωστοι δράστες έβαλαν φωτιά τα ξημερώματα, γύρω στις 3:30, στο αυτοκίνητο σωφρονιστικού υπαλλήλου στη Νίκαια.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε έγκαιρα από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, ωστόσο λίγο αργότερα η σύζυγός του εντόπισε χειροβομβίδα στον προαύλιο χώρο του σπιτιού τους και ειδοποίησε την Άμεση Δράση.

Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), ενώ αναμένεται κλιμάκιο του Ελληνικού Στρατού για την ασφαλή απομάκρυνση και εξουδετέρωση του εκρηκτικού μηχανισμού.

Για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ευρυπίδου από τη συμβολή της με την οδό Πλαπούτα, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο σωφρονιστικός υπάλληλος υπηρετεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Φωτογραφίες από το σημείο