Οι τελευταίες βροχοπτώσεις που πλήττουν πολλές περιοχές της χώρας έχουν κάνει το οδόστρωμα ιδιαίτερα επικίνδυνο, ενώ δεν λείπουν τα περιστατικά όπου πεζοί γίνονται «θύματα» απρόσεκτων οδηγών. Αυτό έφερε στο προσκήνιο μια νέα διάταξη του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που τιμωρεί όσους οδηγούς προκαλούν εκτόξευση νερού ή λάσπης σε περαστικούς.

Σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 7 του νέου ΚΟΚ, οι οδηγοί υποχρεούνται να μειώνουν την ταχύτητά τους και, εφόσον χρειάζεται, να σταματούν, ώστε να προστατεύονται οι πεζοί. Σε περίπτωση παράβασης, το διοικητικό πρόστιμο φτάνει τα 150 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 40 ημέρες.

Στο ίδιο άρθρο τονίζεται πως η διάταξη αφορά «οδηγούς που δεν συμπεριφέρονται με ευγένεια σε πεζούς και λοιπούς οδηγούς». Στόχος, όπως αναφέρουν οι αρχές, είναι να ενισχυθεί η οδική παιδεία και ο σεβασμός στους πιο ευάλωτους χρήστες του δρόμου.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι η ταχύτητα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20 χλμ./ώρα σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας και τα 40 χλμ./ώρα σε κατοικημένες περιοχές.

Οι αρχές υπενθυμίζουν πως η προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των πεζών αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα και ότι οι έλεγχοι για την εφαρμογή των νέων διατάξεων θα είναι εντατικοί.