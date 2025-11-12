Δεν άργησε τελικά η επίσημη πρεμιέρα του Hilux. Το δημοφιλές «αγροτικό» φόρεσε τα …καλά του, απέκτησε πολυτελή εμφάνιση και ενισχύεται με όλη τη γκάμα των συστημάτων ψυχαγωγίας και ενημέρωσης για τον οδηγό.

Το Toyota Hilux μπήκε στην 9η γενιά του και ταυτοχρόνως και στην εποχή του εξηλεκτρισμού. Το νέο μοντέλο διατίθεται για πρώτη φορά σε αμιγώς ηλεκτρική (BEV), ενώ θα συνεχίσει να προσφέρεται και με ήπιο υβριδικό 48V σύστημα, καθώς και με κινητήρες πετρελαίου και βενζίνης ανάλογα με την αγορά. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι το Hilux θα γίνει διαθέσιμο και σε υδρογονοκίνητη (FCEV) έκδοση, που θα κυκλοφορήσει το 2028.

Το εξωτερικό στυλ του νέου Hilux έχει αναπτυχθεί με βάση τη σχεδιαστική φιλοσοφία «Tough & Agile», προβάλλοντας μια δυναμική εικόνα στο μπροστινό μέρος με νέες αναλογίες που δημιουργούν μια στιβαρή σιλουέτα.

Το προηγμένο πακέτο συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού Toyota T-Mate του Hilux έχει επεκταθεί σημαντικά. Το νέο μοντέλο θα είναι διαθέσιμο με πλήθος νέων και αναβαθμισμένων λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένης της διεύρυνσης του Toyota Safety Sense ώστε να περιλαμβάνει τα Low Speed Acceleration Suppression, Proactive Driving Assist και Emergency Driving Stop System. Οι νέες ενημερώσεις over-the-air θα επιτρέπουν απρόσκοπτες αναβαθμίσεις μόλις είναι διαθέσιμες στα συστήματα ασφάλειας.