Η Mercedes-Benz αποκάλυψε τις πρώτες επίσημες φωτογραφίες του επερχόμενου νέου SUV GLB.

H Mercedes επιβεβαίωσε ότι η GLB θα διαθέτει προαιρετική οθόνη MBUX Superscreen. Η διάταξη αναμένεται να συνδυάζει έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών με μια κεντρική οθόνη ψυχαγωγίας 14 ιντσών και μια αντίστοιχη οθόνη επιβατών 14 ιντσών.

Οι αγοραστές θα βρουν επίσης το πιο πρόσφατο λειτουργικό σύστημα της Mercedes-Benz, το οποίο διαθέτει έναν εικονικό βοηθό MBUX με avatars καθώς και πλοήγηση Google Maps. Μπορούμε επίσης να περιμένουμε άφθονη τεχνητή νοημοσύνη. H GLB διαθέτει κυκλικούς αεραγωγούς και μια πλωτή κεντρική κονσόλα. Η τελευταία φιλοξενεί μεγάλες ποτηροθήκες και διαθέσιμο ασύρματο φορτιστή smartphone. Συνοδεύονται από ένα νέο τιμόνι καθώς και διαμορφώσεις πέντε και επτά θέσεων.

Mια πανοραμική γυάλινη οροφή περιλαμβάνεται στον στάνταρ εξοπλισμό και οι πελάτες μπορούν να αναβαθμίσουν σε μια πιο εκλεπτυσμένη έκδοση που μπορεί να μεταβεί από διαφανή σε αδιαφανή σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Η GLB θα διαθέτει μια «ολοκληρωμένη γκάμα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού». Αυτά θα υποστηρίζονται από «οκτώ κάμερες, πέντε αισθητήρες ραντάρ, 12 υπερηχητικούς αισθητήρες και έναν υδρόψυκτο υπολογιστή υψηλής απόδοσης με επαρκή αποθέματα ενέργειας για μελλοντικές λειτουργίες και τακτικές ασύρματες ενημερώσεις».

Το γερμανικό μοντέλο θα κάνει ντεμπούτο και σε αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή. Αν και είναι ακόμη νωρίς για τη φίρμα να δώσει λεπτομέρειες ωστόσο το νέο μοντέλο πιθανόν να διαθέτει μπαταρία 85 kWh σε δύο εκδόσεις: μια βασική με ένα ηλεκτροκινητήρα 272 ίππων και την πιο ισχυρή τετρακίνητη με δύο ηλεκτροκινητήρες με συνδυαστική απόδοση 354 ίππων και 515 Nm. Η γκάμα θα περιλαμβάνει και υβριδικές εκδόσεις με το νέο τετρακύλινδρο των 1.500 κυβικών, με ήπια υβριδική υποβοήθηση 48V και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη οκτώ σχέσεων.