Το συγκεκριμένο καύσιμο (LPG) παράγει λιγότερο μονοξείδιο του άνθρακα, λιγότερους υδρογονάνθρακες και λιγότερα οξείδια του αζώτου από τη βενζίνη. Εξ ου και εκπέμπει κατά 10% λιγότερους ρύπους από ό,τι ένας ανάλογος κινητήρας βενζίνης, αναδεικνύοντας έναν πιο οικολογικό χαρακτήρα.Επίσης είναι και πιο οικονομικό στη χρήση, καθώς το κόστος του καυσίμου στην Ελλάδα είναι 60% χαμηλότερο της βενζίνης και σχεδόν στο μισό του κόστους του diesel κίνησης.

Η Dacia είναι ο μοναδικός κατασκευαστής που προσφέρει κινητήρες διπλού καυσίμου σε ολόκληρη τη γκάμα της — με εξαίρεση τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.

Σήμερα, η Dacia προβάλλει μια νέα πρωτοποριακή πρόταση με βάση το υγραέριο όπου ο κινητήρας υγραερίου συνδυάζεται με υβριδικό σύστημα. Είναι το mild hybrid G-140 στο νέο Bigster, που ήδη προσφέρεται στην Ελλάδα με τιμή εκκίνησης τα 24.800 €. Με αυτόν τον τρόπο η Dacia ανοίγει νέους δρόμους, παρουσιάζοντας έναν κινητήρα που συνδυάζει διπλό καύσιμο (βενζίνη & υγραέριο) με ήπιο υβριδικό σύστημα 48 V.

Το υβριδικό σύστημα υποστηρίζει τον τρικύλινδρο 1,2 λίτρου turbo κινητήρα κατά την εκκίνηση και την επιτάχυνση, προσφέροντας αυξημένη ροπή, χαμηλότερη κατανάλωση και βελτιωμένη οδηγική απόδοση — είτε το αυτοκίνητο κινείται με βενζίνη, είτε με υγραέριο.

Ο κινητήρας mild hybrid-G 140 λειτουργεί με δύο ανεξάρτητες δεξαμενές καυσίμου (50 λίτρα βενζίνη και 50 λίτρα LPG), προσφέροντας συνολική αυτονομία έως και 1.450 km.

Κατά τη λειτουργία με υγραέριο, το Bigster mild hybrid-G 140 εκπέμπει κατά μέσο όρο 10 % λιγότερο CO₂ σε σχέση με έναν αντίστοιχο βενζινοκινητήρα, χωρίς υβριδική υποβοήθηση.