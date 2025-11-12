Η Xpeng αποκάλυψε επίσημα το X9 Ultra , την πλήρως ηλεκτρική έκδοση του δημοφιλούς MPV X9. Αυτή η έκδοση είναι εξοπλισμένη με τρία εσωτερικά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Turing της Xpeng, που όπως φαίνεται θα κάνουν …κουμάντο σε πολλά συστήματα του αυτοκινήτου.

Δύο από αυτά τα προηγμένα τσιπ θα τροφοδοτήσουν το μεγάλο μοντέλο VLA του οχήματος για προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, ενώ το τρίτο θα αφιερωθεί στην ενίσχυση του μεγάλου μοντέλου VLM του έξυπνου πιλοτηρίου.

Κάτω από το καπό, η έκδοση με έναν κινητήρα της X9 Ultra θα διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα 235 kW (315 hp). Η έκδοση με τετρακίνηση θα είναι εξοπλισμένη με σύστημα διπλού κινητήρα, που θα αποδίδει 235 kW (315 hp) από τον μπροστινό κινητήρα και 135 kW (181 hp) από τον πίσω κινητήρα. Και οι δύο διαμορφώσεις θα τροφοδοτούνται από τριαδικές μπαταρίες λιθίου που παρέχονται από την CALB