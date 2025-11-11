Ένα τουρκικό στρατιωτικό αεροσκάφος C-130, που πραγματοποιούσε πτήση από το Αζερμπαϊτζάν προς την Τουρκία, συνετρίβη σήμερα το μεσημέρι κοντά στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν–Γεωργίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, σε νεότερη ενημέρωση για το αεροπορικό δυστύχημα αναφέρει: «Είκοσι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων των μελών του πληρώματος, επέβαιναν στο τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 που συνετρίβη στη Γεωργία».

⚡️ 🇹🇷🇬🇪 A Turkish military aircraft is believed to have crashed near the Georgia-Azerbaijan border. Georgian media report the incident and have published video footage of the crash. No official confirmation yet.#Georgia #Turkey #Azerbaijan #MilitaryAviation #Beztor #БезТормозов pic.twitter.com/L3f04dPE9d — No Brakes (Bez Tormozov) (@beztor_az) November 11, 2025

Το μεταγωγικό εκτελούσε πτήση από το Αζερμπαϊτζάν προς την Τουρκία.

«Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη» στην ανατολική Γεωργία, όπου το αεροσκάφος συνετρίβη κατά την επιστροφή του από το Αζερμπαϊτζάν στην Τουρκία, τόνισε το υπουργείο. Δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με επιβάτες άλλων εθνικοτήτων ενδεχομένως ή τα αιτία της συντριβής.

Το υπουργείο ζήτησε από τα ΜΜΕ «να μην δημοσιεύσουν καμία εικόνα» από τη συντριβή.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την ελπίδα τα θύματα από το αεροπορικό δυστύχημα να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους «μάρτυρές μας» που επέβαιναν στο αεροσκάφος.

🇹🇷🇬🇪 | First images are circulating in Georgian media reportedly showing the crash site and debris of the Turkish Air Force C-130 Hercules. pic.twitter.com/9MUbfCIOP5 — Visioner (@visionergeo) November 11, 2025

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά δήλωσε με ανάρτηση στο X ότι συνομίλησε με τον Γεωργιανό ομόλογό του, Γκέλα Γκελάντζε, ο οποίος βρίσκεται καθ’ οδόν προς το σημείο της συντριβής.

Gürcistan’da düşen C-130 askerî kargo uçağımızın enkazına ait görüntüler pic.twitter.com/ExbnZZuqTz — Times of Defence (@timesofdefencee) November 11, 2025

Το γεωργιανό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η συντριβή του αεροσκάφους σημειώθηκε στην περιοχή Σιγκνάχι της ανατολικής Γεωργίας, περίπου πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα.

«Έχει ξεκινήσει έρευνα», πρόσθεσε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, υποσχόμενο ότι θα παράσχει αργότερα «λεπτομερείς πληροφορίες για το περιστατικό».

Επίσης, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήθρια για την απώλεια των Τούρκων στρατιωτών ενώ ο πρωθυπουργός Αλί Ασαντόφ τόνισε ότι το Μπακού είναι έτοιμο να συνδράμει στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Ο Ασαντόφ σημείωσε ότι ομάδες του Υπουργείου Έκτακτων Αναγκών μπορούν να αποσταλούν άμεσα στην πληγείσα περιοχή για να προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια.

Τέλος, τα στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη C-130 αποτελούν βασικό εργαλείο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, χρησιμοποιούμενα εκτενώς για τη μεταφορά προσωπικού και τη διεκπεραίωση επιχειρήσεων υλικοτεχνικής υποστήριξης.