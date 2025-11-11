Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η αντιπαράθεση του Ισραήλ με τους εχθρούς του, ιδιαίτερα στον Λίβανο και στη Λωρίδα της Γάζας, απέχει πολύ από το να έχει ολοκληρωθεί. Μιλώντας χθες στη Βουλή (Κνέσετ), ο πρωθυπουργός του Ισραήλ τόνισε πως η χώρα του παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής απέναντι σε κάθε απειλή.

Στην ομιλία του, που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες του, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι η Χαμάς και η Χεζμπολά συνεχίζουν να επανεξοπλίζονται και να επιδιώκουν την καταστροφή του Ισραήλ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνησή του θα επιβάλει με «σιδηρά πυγμή» την τήρηση των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκαν υπό αμερικανική πίεση.

Οι ανησυχίες αυξάνονται στον Λίβανο για πιθανή νέα κλιμάκωση ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, το οποίο διατηρεί στενούς δεσμούς με το Ιράν. Παρά την εκεχειρία που ισχύει σχεδόν έναν χρόνο, το Ισραήλ εξαπολύει συχνά αεροπορικές επιδρομές στη λιβανική επικράτεια, κατηγορώντας τη Χεζμπολά ότι ανασυγκροτεί τις στρατιωτικές της δυνάμεις.

Με τη στήριξη της Ουάσιγκτον, η κυβέρνηση του Ισραήλ ζητά από τη Βηρυτό τον πλήρη αφοπλισμό της Χεζμπολά. Ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Τομ Μπαράκ έχει προειδοποιήσει ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ θα λάβει επιπλέον μέτρα αν το κίνημα δεν συμμορφωθεί.

Η υπόθεση των ομήρων και οι επικρίσεις

Ο Νετανιάχου επεσήμανε ότι η στρατιωτική πίεση στη Χαμάς, κυρίως μέσω της επιχείρησης για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, καθώς και η διπλωματική πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπήρξαν καθοριστικοί παράγοντες για τον επαναπατρισμό των εναπομεινάντων ομήρων.

Ωστόσο, επικριτές του πρωθυπουργού, ανάμεσά τους και συγγενείς ομήρων, τον κατηγορούν ότι παρουσιάζει παραπλανητική εικόνα. Υποστηρίζουν ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί πολύ νωρίτερα, σώζοντας περισσότερες ζωές.

Σύμφωνα με τη συμφωνία που έχει συναφθεί, επαναπατρίστηκαν οι τελευταίοι 20 ζωντανοί όμηροι και άλλοι 24 που είχαν χάσει τη ζωή τους. Παραμένουν να εντοπιστούν τέσσερα ακόμη λείψανα στα συντρίμμια της Γάζας, η οποία έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές μετά από περισσότερο από έναν χρόνο πολέμου.