Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά στη δημιουργία νέας υπηρεσίας πληροφοριών υπό την πρόεδρό της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με στόχο τη βελτίωση της αξιοποίησης των δεδομένων που συλλέγονται από τις εθνικές υπηρεσίες κατασκοπείας, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η νέα μονάδα, που θα υπάγεται στη γενική γραμματεία της Κομισιόν, σχεδιάζεται να στελεχωθεί με αξιωματούχους από τις υπηρεσίες πληροφοριών των κρατών-μελών της ΕΕ. Σκοπός της είναι η αντιπαραβολή και ανάλυση πληροφοριών για κοινά ζητήματα ασφαλείας, όπως αναφέρει η εφημερίδα, επικαλούμενη τέσσερα πρόσωπα που έχουν γνώση των σχεδίων.

Το Reuters επισημαίνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν.