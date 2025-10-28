Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την πλήρη στήριξή της προς τη Λιθουανία, μετά τις συνεχείς εισβολές μπαλονιών που μεταφέρουν τσιγάρα και ήλιο στον εναέριο χώρο της χώρας, γεγονός που οδήγησε σήμερα στο προσωρινό κλείσιμο των αεροδρομίων του Βίλνιους και του Κάουνας.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ευρώπη στέκεται αλληλέγγυα απέναντι στη Λιθουανία, υπογραμμίζοντας πως οι ενέργειες αυτές συνιστούν «υβριδική απειλή».

«Αυτή είναι αποσταθεροποίηση, είναι πρόκληση. Την αποκαλούμε με το όνομά της: υβριδική απειλή. Δεν θα την ανεχθούμε», έγραψε στην πλατφόρμα Χ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Παράλληλα, η πρωθυπουργός της Λιθουανίας Ίνγκα Ρουγκινιένε ανακοίνωσε ότι η χώρα της θα αρχίσει να καταρρίπτει τα μπαλόνια που προέρχονται από τη Λευκορωσία, τα οποία έχουν προκαλέσει επανειλημμένα προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία.

Η Ρουγκινιένε πρόσθεσε ότι η αδράνεια του Μινσκ να σταματήσει τις εκτοξεύσεις αποτελεί ένδειξη εμπλοκής των λευκορωσικών αρχών στην υπόθεση.