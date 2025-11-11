Το στυλ ποδοσφαίρου του Ραζβάν Λουτσέσκου ακόμα και χωρίς να έχει δει κάποιο από τα 10 ματς του Δικεφάλου στην Superleague, διαγράφεται ανάγλυφα στα στατιστικά αυτών των πρώτων 900 αγωνιστικών λεπτών χωρίς τις καθυστερήσεις…

Κυριαρχία και Κατοχή – Ο ΠΑΟΚ είναι απόλυτος κυρίαρχος της μπάλας

Ο ΠΑΟΚ αναδεικνύεται ως ο αδιαμφισβήτητος «βασιλιάς» της κατοχής και της πάσας στο πρωτάθλημα. Ο Δικέφαλος του Βορρά βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής κατηγορίας, με ένα εντυπωσιακό μέσο όρο κατοχής 63,1% ανά αγώνα. Αυτό το ποσοστό υποδηλώνει μια συνεχή προσπάθεια επιβολής του ρυθμού και ελαχιστοποίησης του χρόνου που ο αντίπαλος έχει τη μπάλα στα πόδια του.

Η κυριαρχία στη κατοχή επιβεβαιώνεται από τον αριθμό των μεταβιβάσεων. Ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος τόσο στον συνολικό αριθμό πασών, όσο και στις ακριβείς (επιτυχημένες) πάσες, καταγράφοντας 445,3 ακριβείς μεταβιβάσεις υπογραμμίζοντας την τεχνική του αρτιότητα στην ανάπτυξη.

Η «λογική» της ανάπτυξης – Το ρίσκο στο build up

Η προσήλωση στην ανάπτυξη του παιχνιδιού από την άμυνα, δηλαδή το περιβόητο build up, φέρνει ως λογική συνέπεια μία στατιστική που αρχικά μπορεί να φαίνεται αρνητική, αλλά εξηγείται πλήρως από τη φιλοσοφία της ομάδας.

Ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα με τα περισσότερα συνολικά λάθη στα πρώτα 10 ματς του πρωτθαλήματος με 351. Αυτή η πρωτιά, ωστόσο, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το πολυσύνθετο και ριψοκίνδυνο τρόπο επίθεσης και δημιουργίας που επιχειρεί.

Όταν μια ομάδα προσπαθεί να κυκλοφορήσει τη μπάλα με σύνθετο τρόπο και υπό πίεση από τα μετόπισθεν χωρίς να πηγαίνει σε μεγάλες μπαλιές λεγόμενες και ως… καμινάδες, η πιθανότητα λανθασμένων μεταβιβάσεων αυξάνεται. Ο αριθμός αυτός λειτουργεί ως «κόστος» της επιθετικής ταυτότητας.

Αμυντική σταθερότητα – Πρωτιά στα κλεψίματα και στα clean sheets

Η στατιστική ανάλυση των πρώτων 10 αγώνων του πρωταθλήματος υπογραμμίζει επίσης την πειθαρχημένη και αποτελεσματική αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ παρά το γεγονός ότι πλέον δεν βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο ΠΑΟΚ οδηγεί την κούρσα στα κλεψίματα, έχοντας καταγράψει 216 συνολικά, με τεράστια διαφορά από τους υπόλοιπους διεκδικητές. Αυτό καταδεικνύει την υψηλή ένταση στο πρέσινγκ και την ικανότητα των παικτών να ανακτούν άμεσα την κατοχή της μπάλας στο μεσαίο και επιθετικό τρίτο του γηπέδου.

Μία εντυπωσιακή επίδοση είναι το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που έχει κάνει τα λιγότερα φάουλ στο πρωτάθλημα (μόλις 119). Αυτό εξηγείται απόλυτα, μιας που η συνεχής κατοχή μειώνει την ανάγκη για ανασταλτικές, σκληρές παρεμβάσεις, καθώς δεν αφήνει τον αντίπαλο να αναπτύξει ρυθμό και να απειλήσει. Η πειθαρχία αυτή αποτελεί σημαντικό δείκτη οργάνωσης.

Μαζί με την ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ έχει τα περισσότερα clean sheets στα πρώτα 10 παιχνίδια του φετινού πρωταθλήματος. Έχει διατηρήσει την εστία του ανέπαφη σε έξι αναμετρήσεις, δεχόμενος γκολ μόλις σε τέσσερα παιχνίδια: στα δύο ντέρμπι με Ολυμπιακό στην Τούμπα, στα δυο παιχνίδι στο «Απόστολος Νικολαΐδης» κόντρα σε ΟΦΗ και Παναθηναϊκό και στην αναμέτρηση Αστέρα Τρίπολης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» όταν το 1-3 του Δικεφάλου, έγινε 3-3 που είναι ίσως και αυτοι οι δυο βαθμοί που του λείπουν από το να βρισκόταν στην πρώτη θέση.

Συνολικά, τα στατιστικά δείχνουν έναν ΠΑΟΚ που επιδιώκει να κυριαρχεί απόλυτα μέσω της κατοχής και της κυκλοφορίας της μπάλας, να αναπτύσσει το παιχνίδι από πίσω, αποδεχόμενος το ρίσκο των λαθών ως μέρος της διαδικασίας και να αμύνεται επιθετικά, με άμεση ανάκτηση της μπάλας και υψηλή πειθαρχία, γεγονός που εξηγεί τη χαμηλή επίδοση στα φάουλ και την υψηλή στα κλεψίματα.

Αυτή η έκδοση του φετινού ΠΑΟΚ μοιάζει να ειναι ότι πιο κοντινό στην φιλοσοφία του Ραζβάν Λουτσέσκου, που σίγουρα στην διακοπή έχει να δουλέψει αδυναμίες, αλλά οι βάσεις έχουν μπει για την συνέχεια αν κρίνει κανείς από τους αριθμούς του Δικεφάλου στα πρώτα 10 παιχνίδια της σεζόν στο πρωτάθλημα.