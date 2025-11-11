Ο Άρης πάλεψε απέναντι στην πρωτοπόρο Μπαχτσεσεχίρ στο «Αλεξάνδρειο», αλλά λύγισε στο φινάλε με σκορ 78-68. Η ομάδα του Ίγκορ Μίλιτσιτς έμεινε στο 3-4, ενώ οι Τούρκοι ανέβηκαν στο 6-1 και διατήρησαν την κορυφή του ομίλου.

Η Μπαχτσεσεχίρ προηγήθηκε 8-5 με τρίποντο του Κάβανο. Ο Άρης αντέδρασε, ανέβασε ρυθμό και «ζέστανε» το γήπεδο. Ο Κουλμπόκα έκανε το 13-10, ενώ οι «κιτρινόμαυροι» έτρεξαν σερί 8-0 (21-12). Η περίοδος έκλεισε με 23-16 για την ελληνική ομάδα.

Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν στη δεύτερη περίοδο και πέρασαν μπροστά (37-38) με τον Κάβανο. Ο Φόρεστερ πέτυχε κρίσιμο καλάθι και έστειλε τον Άρη στα αποδυτήρια με προβάδισμα 39-38.

Στο τρίτο δεκάλεπτο το ματς έμεινε ισορροπημένο. Η Μπαχτσεσεχίρ πήρε προβάδισμα με τον Πονίτκα (41-43), όμως ο Άρης απάντησε (47-43). Οι ομάδες πήγαν πόντο-πόντο και το δεκάλεπτο έκλεισε 59-57 υπέρ των Τούρκων.

Ο Τζόουνς έδωσε προβάδισμα +5 στον Άρη, αλλά η άμυνα της Μπαχτσεσεχίρ «έσφιξε». Οι Χόμεσλι και Κοπρίβιτσα ανέτρεψαν το σκορ (62-63) και οι Τούρκοι ξέφυγαν με +10 (72-62). Ο Άρης μείωσε με τον Τζόουνς (72-66), όμως ο Φλιν «καθάρισε» το ματς (78-68). Το φινάλε βρήκε τους Θεσσαλονικείς να χάνουν, παρά την αξιόλογη προσπάθεια τους.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 39-38, 59-57, 76-86