- Νίκος Καραχάλιος: «Είχαμε σχεδιάσει με την Καρυστιανού να ανακοινώσει κόμμα στις 24 Ιουλίου στα Χανιά»
- Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ομολογεί: «Το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το τελευταίο μου» – Η ανακοίνωση «βόμβα» του CR7
- Γεραπετρίτης στο Athens Security Forum: Η Ελλάδα εξεπεμψε από την P-TEC μήνυμα έξυπνης ισχύος μέσω της ενέργειας
Δημοφιλή
- 1
Έξωση λόγω λήξης μίσθωσης: Τι δικαιούστε και τι πρέπει να προσέξετε
- 2
Από το 2026 αλλάζει ριζικά η πληρωμή ενοικίων – Τι σημαίνει για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές
- 3
«Μια νύχτα μόνο»: Τι θα δούμε απόψε στο 7ο επεισόδιο της σειράς
- 4
Τέλος για τα επικίνδυνα αυτοκίνητα: Πότε ισχύει η υποχρεωτική απόσυρση
- 5
Αρκάς: Όταν η ζωή… θυμίζει χαρτί υγείας!
- 6
Black Friday 2025: Πότε «πέφτει» - Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά
- 7
Ο Έλληνας πιανίστας που διαπρέπει στη Βοστώνη μιλά στα «ΝΕΑ» - Η Αμερική με δίδαξε πειθαρχία, η Ελλάδα δημιουρ
- 8
Αυστραλία: Ανακαλύφθηκε νέο είδος μέλισσας - Ονομάστηκε «Λούσιφερ» λόγω της... διαβολικής της όψης (εικόνες) -
- 9
Πότε θα καταβληθούν οι βασικές ενισχύσεις στους αγρότες - Έρχονται πληρωμές ύψους άνω των 900 εκατ. ευρώ
- 10
Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που βρέθηκε απανθρακωμένος σε αμάξι στη Βοιωτία
Αλέξης Μινωτής: Η αθάνατη παρακαταθήκη ενός μεγάλου θεατρικού δημιουργού
Μια ζωή αφιερωμένη στην τέχνη του θεάτρου και την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας
Ρομέν Γαβράς και Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Ρομαντικός περίπατος στη Νέα Υόρκη με… μπλούζα «Άγιον Όρος»
Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι φαίνεται πως βρίσκεται σε νέα σχέση με τον Ρομέν Γαβράς, καθώς το ζευγάρι απαθανατίστηκε να ανταλλάσσει φιλιά και αγκαλιές στους δρόμους της Νέας Υόρκης, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα των περαστικών. Το 34χρονο μοντέλο και ο 44χρονος ελληνογάλλος σκηνοθέτης, γιος του Κώστα Γαβρά, έκαναν την πρώτη τους δημόσια ρομαντική εμφάνιση, επιβεβαιώνοντας τις […]
Ντ. Γουίλκινσον – Ο σκηνοθέτης του The Marbles στο MEGA για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Είναι η μεγαλύτερη ληστεία στην Ιστορία
Ο Ντέιβιντ Γουίλκινσον, σκηνοθέτης της ταινίας «The Marbles», μιλά στο «Buongiorno» για το διαχρονικό ζήτημα του επαναπατρισμού των Γλυπτών του Παρθενώνα, ένα θέμα που εξακολουθεί να συγκινεί και να διχάζει τη διεθνή κοινότητα. Το ντοκιμαντέρ «The Marbles (Τα Μάρμαρα)» επαναφέρει στο προσκήνιο μία από τις πιο έντονες πολιτιστικές και ηθικές συζητήσεις της εποχής μας: την […]
Πέθανε ο ηθοποιός Χομαγιούν Ερσάντι, πρωταγωνιστής της ταινίας “Η γεύση του κερασιού”
Ο Ιρανός ηθοποιός Χομαγιούν Ερσάντι, γνωστός από την εμβληματική ταινία “Η γεύση του κερασιού“ που τιμήθηκε με τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες, πέθανε σε ηλικία 78 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Ο Ερσάντι, αν και δεν υπήρξε επαγγελματίας ηθοποιός, απέκτησε διεθνή αναγνώριση μέσα από την ερμηνεία […]
Booker 2025: Στον συγγραφέα Ντέιβιντ Σάλαϊ το κορυφαίο λογοτεχνικό βραβείο για μυθιστορήματα
Το Booker Prize, το κορυφαίο λογοτεχνικό βραβείο που απονέμεται κάθε χρόνο σε μυθιστορήματα γραμμένα στην αγγλική γλώσσα, κατέκτησε φέτος ο Βρετανός και Ούγγρος συγγραφέας Ντέιβιντ Σάλαϊ για το έκτο του έργο, με τίτλο Flesh («Σάρκα»). Η απονομή πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Λονδίνο, σε μια τελετή με έντονο καλλιτεχνικό χαρακτήρα. Ο Σάλαϊ είναι ο […]