Μία πρώτη εκτίμηση για τον μήνα των Χριστουγέννων έκανε με ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, ο οποίος σε ανάρτησή του αναφέρει ότι αναμένεται καιρική ανάπαυλα τις επόμενες ημέρες στη χώρα.

Μετά τα δύο βροχοφόρα συστήματα που προήλθαν από την Ιταλία και προκάλεσαν σημαντικές βροχοπτώσεις κυρίως στη δυτική Ελλάδα, δεν διαφαίνεται –τουλάχιστον προς το παρόν– κάποια νέα οργανωμένη διαταραχή που να επηρεάζει τη χώρα με βροχές, χιόνια ή χαμηλές θερμοκρασίες.

Αντίθετα, όπως αναφέρει, ο υδράργυρος αναμένεται να κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα για την εποχή, έως και 5 βαθμούς πάνω από τα κανονικά, ενώ οι βροχές θα είναι περιορισμένες και γενικά ασήμαντες.

Τάσεις για τον Δεκέμβριο

Για τον μήνα Δεκέμβριο, οι τελευταίες ενημερώσεις των εποχικών μοντέλων δείχνουν θερμοκρασίες 1-2 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Παράλληλα, προβλέπονται ελαφρώς αυξημένες βροχοπτώσεις στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, συγκριτικά με τα κλιματικά δεδομένα της περιόδου.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι οι εποχικές προγνώσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη, καθώς τα μοντέλα αυτά παρέχουν κυρίως ενδείξεις και τάσεις και όχι απόλυτες βεβαιότητες.