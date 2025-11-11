Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται το πρωί της Τρίτης 11 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, όπου θα είναι κατά τόπους έντονα έως το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα δυτικά και βόρεια, με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στην ανατολική Μακεδονία, στη νότια Εύβοια και στα δυτικά τμήματα των Κυκλάδων και της Κρήτης τις πρώτες πρωινές ώρες. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, φτάνοντας τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί από 20 έως 23 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά με πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων τις πρώτες πρωινές ώρες. Άνεμοι δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 22 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών βροχών έως το μεσημέρι. Άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 18 βαθμούς.

Μακεδονία – Θράκη: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στη Θράκη τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ στη Μακεδονία και νότιοι 4 με 6 μποφόρ στη Θράκη, που από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοανατολικούς. Θερμοκρασία από 12 έως 19 βαθμούς, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο. Βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στη Θεσσαλία και τη νότια Εύβοια. Οι άνεμοι δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα δυτικά τμήματα τις πρωινές ώρες. Άνεμοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, που θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς. Θερμοκρασία από 17 έως 23 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές έως το μεσημέρι. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 6 μποφόρ, που σταδιακά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς. Θερμοκρασία έως 23 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Επόμενες ημέρες

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου: Στα δυτικά αίθριος καιρός, ενώ στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές έως το μεσημέρι σε ανατολική Μακεδονία, Θράκη, βόρειο Αιγαίο, Σποράδες και Εύβοια. Από το απόγευμα φαινόμενα σε ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Κρήτη. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση.

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου: Λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στα νότια με πιθανότητα ασθενών βροχών. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 7 μποφόρ, πιο ενισχυμένοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα δυτικά και πτώση στα βορειοανατολικά.

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, ενώ στα νοτιοανατολικά ενδέχεται να εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 7 μποφόρ, χωρίς αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας.

Σάββατο 15 Νοεμβρίου: Λίγες τοπικές νεφώσεις και περιορισμένη ορατότητα το πρωί και το βράδυ. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε δυτικούς 3 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.