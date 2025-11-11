Εξαιτίας προγραμματισμένης συγκέντρωσης μελών αγροτικών και κτηνοτροφικών συνεταιρισμών και της επικείμενης πορείας, από τις 11:00 θα τεθούν σταδιακά σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Καρόλου, Μάρνη, Αχαρνών, Λιοσίων, Δομοκού, καθώς και σε γειτονικές οδούς όπου απαιτείται.

🚨Λόγω προγραμματισμένης συγκέντρωσης μελών αγροτικών και κτηνοτροφικών συνεταιρισμών και επικείμενης πορείας, περί ώρα 11:00 θα ξεκινήσουν σταδιακά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Καρόλου – Μάρνη – Αχαρνών – Λιοσίων – Δομοκού και κατά περίπτωση σε παρακείμενες οδούς.🚜 👮Καθ’… — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) November 11, 2025

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω συγκέντρωσης – πορείας, ρυθμιστές τροχονόμοι θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα τροχαίας για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας» αναφέρεται σε ανάρτηση της Τροχαίας.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πραγματοποιούν προσυγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.