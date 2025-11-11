Ο ΟΠΕΚΑ προσφέρει 1.000 € σε 650 επιτυχόντες μαθητές/τριες των πανελλαδικών εξετάσεων 2025 που εισάγονται για πρώτη φορά σε δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.opeka.gr από 10 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2025.

Δικαιούχοι είναι τα τέκνα μητέρων που είναι άμεσα δικαιούχοι των παροχών ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και έχουν τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά. Η αίτηση υποβάλλεται από τη μητέρα και περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως βεβαίωση επιτυχίας στις πανελλαδικές, εγγραφή σε τριτοβάθμιο ίδρυμα και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) για την καταβολή του χρηματικού βραβείου.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβούν τους 650 δικαιούχους, οι τελικοί ωφελούμενοι θα επιλεγούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, τα χρηματικά βραβεία θα καταβληθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης: www.opeka.gr.