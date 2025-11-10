Την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη πληρωμή του χρηματικού βοηθήματος του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ προς τρίτεκνες και πολύτεκνες δικαιούχες μητέρες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί στη δεύτερη αυτή φάση ανέρχεται σε 138.100 ευρώ, εκ των οποίων 128.100 ευρώ θα καταβληθούν σε 183 τρίτεκνες και 10.000 ευρώ σε 10 πολύτεκνες μητέρες.

Το ύψος του βοηθήματος ορίζεται σε 700 ευρώ για κάθε τρίτεκνη και σε 1.000 ευρώ για κάθε πολύτεκνη δικαιούχο. Τα ποσά θα πιστωθούν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στον ΟΠΕΚΑ κατά την υποβολή των σχετικών αιτήσεων.

Για το έτος 2025, η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 2.350.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά 2.500 τρίτεκνες και 600 πολύτεκνες μητέρες που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής.