Μια καλοστημένη απάτη ΦΠΑ στις αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων οχημάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκάλυψαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι εμπλεκόμενες ελληνικές εταιρείες εμπορίας συνεργάζονταν με μια βουλγάρικη εταιρεία-βιτρίνα, προκειμένου να αποφύγουν την καταβολή του ΦΠΑ κατά τον τελωνισμό των οχημάτων στη χώρα μας.

Η βουλγάρικη εταιρεία αγόραζε αυτοκίνητα από τη Γερμανία υπό το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, ενεργώντας για λογαριασμό των ελληνικών επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, τα μεταπωλούσε εκδίδοντας τιμολόγια που ανέφεραν ψευδώς ότι ίσχυε το Καθεστώς Περιθωρίου Κέρδους, παραπλανώντας έτσι τις φορολογικές αρχές.

Οι Έλληνες αγοραστές χρησιμοποιούσαν τα πλαστά αυτά παραστατικά κατά τον τελωνισμό, με αποτέλεσμα να αποφεύγουν την πληρωμή του αναλογούντος ΦΠΑ. Πρόκειται για τον γνωστό μηχανισμό της τριγωνικής απάτης, που αξιοποιεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές για την απόκρυψη φορολογικών υποχρεώσεων.

Ευρήματα και επόμενα βήματα

Μέχρι στιγμής, έχουν εντοπιστεί 19 οχήματα –στην πλειονότητά τους πολυτελή– με συνολική αξία άνω των 885.000 ευρώ. Η απώλεια ΦΠΑ για το Ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 212.000 ευρώ.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει την έρευνα, πραγματοποιώντας διασταυρώσεις στοιχείων και αξιοποιώντας όλα τα ψηφιακά και ελεγκτικά εργαλεία που διαθέτει. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν ενδείξεις και για άλλες παρόμοιες περιπτώσεις απάτης, οι οποίες βρίσκονται υπό διερεύνηση.