Ισραήλ και Χαμάς προχώρησαν χθες Κυριακή σε μια ακόμη ανταλλαγή στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, με την παράδοση της σορού του Ισραηλινού αξιωματικού Χαντάρ Γκόλντιν, ο οποίος είχε σκοτωθεί το 2014. Η σορός παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό από τη Χαμάς και επαναπατρίστηκε στο Ισραήλ, έπειτα από έντεκα χρόνια αναμονής.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι το λείψανο ταυτοποιήθηκε και ανήκε στον υπολοχαγό Γκόλντιν. Με αυτή την παράδοση, η Χαμάς έχει πλέον επιστρέψει 24 από τα 28 λείψανα ομήρων που είχε δεσμευθεί να παραδώσει στο πλαίσιο της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.

Οι Ταξιαρχίες Ιζεντίν αλ Κάσαμ, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς, είχαν ανακοινώσει το πρωί της Κυριακής ότι το λείψανο βρέθηκε σε υπόγεια σήραγγα στη Ράφα και θα παραδιδόταν εντός της ημέρας. Ο ισραηλινός στρατός ενημέρωσε την οικογένεια του αξιωματικού πως ο επαναπατρισμός και η ταυτοποίηση ολοκληρώθηκαν.

«Ξέρω τα δεινά που υπέμεινε η οικογένειά του (…) είμαστε ενωμένοι στην παράδοση (του λειψάνου του) στους γονείς και στην οικογένειά του», δήλωσε ο πρωθυπουργός Νετανιάχου. Ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ εξέφρασε επίσης ικανοποίηση για τον επαναπατρισμό, κάνοντας λόγο για «11 μακρά και οδυνηρά χρόνια» αναμονής.

Ο πατέρας του αξιωματικού, Σιμχά Γκόλντιν, σημείωσε πως ο πόλεμος «απέδειξε ότι, όταν μαχόμαστε για τους στρατιώτες μας, νικάμε», τονίζοντας ότι η νίκη σημαίνει «να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι και οι στρατιώτες στο Ισραήλ». Για τη Τζούντιτ Τουάτι, κάτοικο Ραμλά, η επιστροφή της σορού αποτελεί «κάποια ανακούφιση», καθώς «η οικογένεια θα μπορέσει επιτέλους να πενθήσει».

Η ιστορία του αξιωματικού

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο Χαντάρ Γκόλντιν σκοτώθηκε στις 1 Αυγούστου 2014, σε ηλικία 23 ετών, κατά τη διάρκεια αποστολής αναγνώρισης σε σήραγγα κοντά στη Ράφα. «Τρομοκράτες βγήκαν από υπόγεια σήραγγα» και επιτέθηκαν σε στρατιωτικούς, σκοτώνοντάς τον και παίρνοντας το σώμα του μαζί τους, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σος Μπεντροσιάν.

Τον Ιανουάριο, είχε επαναπατριστεί και η σορός του Ορόν Σαούλ, που σκοτώθηκε το 2014 στη Γάζα. Τα λείψανα των δύο στρατιωτικών αποτελούσαν για χρόνια αντικείμενο έμμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με φόντο και το ζήτημα της απελευθέρωσης Παλαιστινίων κρατουμένων.

Η συμφωνία εκεχειρίας και οι εκκρεμότητες

Απομένουν τέσσερα πτώματα ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας – τριών Ισραηλινών και ενός Ταϊλανδού – που σκοτώθηκαν στην επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, γεγονός που πυροδότησε τον πόλεμο. Από την έναρξη της εκεχειρίας, η Χαμάς απελευθέρωσε τους τελευταίους 20 ζωντανούς ομήρους, ενώ το Ισραήλ αποφυλάκισε περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης την επιστροφή λειψάνων: το Ισραήλ επιστρέφει τα σώματα 15 Παλαιστινίων για κάθε αποβιώσαντα Ισραηλινό ή ξένο όμηρο που παραδίδεται. Παρά την πρόοδο, το μέλλον της συμφωνίας παραμένει αβέβαιο, καθώς η επόμενη φάση προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη συγκρότηση νέας κυβέρνησης στη Γάζα, κάτι που η οργάνωση απορρίπτει.

Ανησυχία και ανθρωπιστική κρίση

Η Σάμα Ντιμπ, εκτοπισμένη από τη βόρεια Γάζα, δηλώνει πως παραμένει «ανήσυχη» για το τι θα ακολουθήσει. «Νιώθουμε ακόμη αιχμάλωτοι της κατάστασης», λέει, ενώ ο Μοχάμεντ Ζάμλουτ ζητεί την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού ώστε οι κάτοικοι να μπορέσουν «να ξαναφτιάξουν τις υποδομές και τα σχολεία» και να προσφέρουν «φυσιολογική ζωή στα παιδιά».

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στοίχισε τη ζωή σε 1.221 ανθρώπους στο Ισραήλ, κυρίως αμάχους, σύμφωνα με στοιχεία του Γαλλικού Πρακτορείου. Από τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις που ακολούθησαν, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 69.169 άνθρωποι στη Γάζα, επίσης κυρίως άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, στοιχεία που ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα. Ο πόλεμος έχει βυθίσει τον παλαιστινιακό θύλακο σε βαθιά ανθρωπιστική κρίση.