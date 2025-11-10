Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε σταθμό του μετρό κοντά στο Κόκκινο Φρούριο, ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία του Νέου Δελχί, προκαλώντας πανικό σε μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της ινδικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που μετέδωσαν τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα, οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έντεκα ακόμη τραυματίστηκαν.

📍New Delhi As per eye witness talking to Zee Media -“The explosion was so loud, it felt like there was an earthquake.” The investigation is ongoing. Whether it was a CNG blast or something else will be clear after some time. pic.twitter.com/JVY4jb2TUm — Siddharth Patel (@yrlsiddharth) November 10, 2025

Εικόνες που προβάλλουν τα ινδικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν φλόγες και πυκνό καπνό να υψώνονται από αρκετά οχήματα, σε δρόμο με έντονη κυκλοφορία κοντά στον σταθμό του μετρό, στην παλιά πόλη του Νέου Δελχί. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV.

#WATCH | Delhi: “I never heard such a loud explosion ever in my life. I fell three times due to the explosion. It felt as if we were all going to die…” said a local shopkeeper to ANI https://t.co/mNFJMPex0i pic.twitter.com/KQcbOYYNu6 — ANI (@ANI) November 10, 2025

Οι αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση συναγερμού στην πρωτεύουσα, ενώ ερευνώνται τα αίτια της έκρηξης.

Το Κόκκινο Φρούριο, μνημείο του 17ου αιώνα από την εποχή της αυτοκρατορίας των Μουγκάλ, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά αξιοθέατα της Ινδίας και δημοφιλή τουριστικό προορισμό

Τέλος, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν να απομακρύνουν τα πλήθη που είχαν συγκεντρωθεί γύρω από το σημείο της έκρηξης, την ώρα που στην ινδική πρωτεύουσα κηρυσσόταν κατάσταση συναγερμού, σύμφωνα με τηλεοπτικά δίκτυα.