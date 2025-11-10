Οι Αρχές του Ιράν απέρριψαν σήμερα τις αμερικανικές κατηγορίες, σύμφωνα με τις οποίες σχεδίαζαν να δολοφονήσουν την Πρεσβευτή του Ισραήλ στο Μεξικό, κάνοντας λόγο για «παράλογους ισχυρισμούς».

Οι ΗΠΑ κατηγόρησαν την Παρασκευή το Ιράν ότι σχεδίαζε να δολοφονήσει την πρεσβευτή του Ισραήλ στο Μεξικό, την Εϊνάτ Κρανζ Νάιγκερ. «Η συνομωσία απετράπη», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το σχέδιο δεν αποτελεί πλέον «απειλή», χωρίς να δίνει συγκεκριμένες λεπτομέρειες, ούτε να εξηγεί πώς αντιμετωπίστηκε η «συνωμοσία».

«Θεωρούμε αυτούς τους ισχυρισμούς γελοίους και παράλογους», ανέφερε σήμερα ο Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Eσμαήλ Μπαγαΐ σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι έγιναν σε μια προσπάθεια να «πληγούν οι φιλικές σχέσεις» του Ιράν με άλλα κράτη.

Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, το σχέδιο αυτό ξεκίνησε το 2024 από τις Δυνάμεις Κουντς, βραχίονα των επιχειρήσεων στο εξωτερικό των Φρουρών της Επανάστασης -του ιδεολογικού στρατού του Ιράν—ύστερα από αεροπορικά πλήγματα, που αποδόθηκαν στο Ισραήλ τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς σε προξενεία του Ιράν.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ευχαρίστησε την Παρασκευή το Μεξικό για το ότι «αντιμετώπισε τρομοκρατικό δίκτυο υπό την ηγεσία του Ιράν, που ήθελε να επιτεθεί στην Πρεσβευτή του Ισραήλ στο Μεξικό».

Αλλά το Υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού δήλωσε ότι δεν έχει λάβει «καμία πληροφορία» για την υπόθεση αυτή, κάτι, που φάνηκε να προκαλεί έκπληξη στην Ισραηλινή Πρεσβευτή.

«Είναι οι μεξικανικές Αρχές Ασφάλειας και Πληροφοριών, που ενήργησαν για να εξουδετερώσουν την απειλή αυτή», δήλωσε η ίδια στον μεξικανικό ραδιοφωνικό σταθμό Radio Formula.

Από την πλευρά της, η ιρανική πρεσβεία στο Μεξικό έκανε λόγο στο Χ για «μιντιακή εφεύρεση» και «κατάφωρο ψέμα, με σκοπό να βλάψει τις φιλικές και ιστορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών (του Μεξικού και του Ιράν)».