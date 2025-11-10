Σε ανακοίνωση του συλλόγου:

«Η ομάδα μας καταδικάζει απερίφραστα τη μη αποδεκτή συμπεριφορά που παρατηρήθηκε, καθώς και τις εκφράσεις μίσους και τις ρατσιστικές προσβολές που ακούστηκαν από ορισμένα άτομα στη θύρα των φιλοξενούμενων, στα ταξίδια σε Βελιγράδι και Στρασμπούρ την Πέμπτη και την Κυριακή»

«Τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι απαράδεκτες και εντελώς αντίθετες προς τις αξίες που ο σύλλογος πρεσβεύει και προωθεί με συνέπεια».

Η ανακοίνωση εκδόθηκε έπειτα από μαρτυρίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία δείχνουν ορισμένους φιλάθλους της Λιλ να φωνάζουν ρατσιστικά συνθήματα κατά τη διάρκεια της ήττας με 2-0 από τη Στρασμπούρ για τη Ligue 1 την Κυριακή (9/11).

Η Λιλ είχε επίσης ηττηθεί 1-0 από τον Ερυθρό Αστέρα στο Europa League.

«Συγκεκριμένα μέτρα ελήφθησαν σήμερα το πρωί. Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη διαδικασία ταυτοποίησης των εμπλεκόμενων ατόμων, με σκοπό την υποβολή πολλαπλών μηνύσεων στις αστυνομικές αρχές», πρόσθεσε ο σύλλογος.

«Η Λιλ σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον τους και να επιδιώξει την επιβολή των κατάλληλων κυρώσεων».

