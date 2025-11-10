Στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκορ 2-1 του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο (9/11), ωστόσο την παράσταση έκλεψε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο ικανός μέσος του Δικεφάλου με εντυπωσιακή προσωπική ενέργεια και άψογο τελείωμα μείωσε το σκορ στο 61ο λεπτό, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των οπαδών του Παναθηναϊκού.

Η κίνηση των φιλάθλων ήταν ιδιαίτερη, καθώς, παρά το γεγονός ότι δέχτηκαν γκολ, αναγνώρισαν το ταλέντο και την προσπάθεια του Κωνσταντέλια. Ο ίδιος ανταπέδωσε τη χειρονομία τους με ευγνωμοσύνη, δείχνοντας τον σεβασμό και την αθλητική του παιδεία.

Δυστυχώς, η εμφάνιση του Έλληνα σταρ διακόπηκε νωρίτερα από το αναμενόμενο, καθώς αποχώρησε τραυματίας στο 75ο λεπτό και αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασης.