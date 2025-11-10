Νέος τραυματισμός για τον Σκότι Γουίλμπεκιν πριν καλά-καλά επιστρέψει στα παρκέ για τους περσινούς πρωταθλητές του Σάρας Γιασικεβίτσιους.
Ο Αμερικανός γκαρντ της Φενέρμπαχτσε αντιμετωπίζει, όπως έκανε γνωστό η τουρκική ομάδα, οστικό οίδημα, τον ίδιο τραυματισμό που ταλαιπωρεί τον σέντερ του Παναθηναϊκού, Ματίας Λεσόρ.
Υπενθυμίζεται ότι ο Γουίλμπεκιν έχασε το Final Four της περυσινής σεζόν, αφού υπέστη ρήξη χιαστού και ο Σάρας Γιασικεβίτσιους στερήθηκε τις υπηρεσίες του που τον είδαν να έχει μέσο όρο 9,2 πόντους και 1,2 ασίστ ανά αγώνα.
Scottie Wilbekin’in sağlık durumu hakkında
Fenerbahçe Beko oyuncusu Scottie Wilbekin’in dizindeki ağrıları sonrası yapılan kontrollerde, sağ diz kıkırdağında ödem tespit edilmiş ve sporcumuzun tedavisine başlanmıştır.
Scottie Wilbekin’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en… pic.twitter.com/dHHPWasQdy
— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) November 10, 2025