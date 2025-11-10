Νέος τραυματισμός για τον Σκότι Γουίλμπεκιν πριν καλά-καλά επιστρέψει στα παρκέ για τους περσινούς πρωταθλητές του Σάρας Γιασικεβίτσιους.

Ο Αμερικανός γκαρντ της Φενέρμπαχτσε αντιμετωπίζει, όπως έκανε γνωστό η τουρκική ομάδα, οστικό οίδημα, τον ίδιο τραυματισμό που ταλαιπωρεί τον σέντερ του Παναθηναϊκού, Ματίας Λεσόρ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γουίλμπεκιν έχασε το Final Four της περυσινής σεζόν, αφού υπέστη ρήξη χιαστού και ο Σάρας Γιασικεβίτσιους στερήθηκε τις υπηρεσίες του που τον είδαν να έχει μέσο όρο 9,2 πόντους και 1,2 ασίστ ανά αγώνα.