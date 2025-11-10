Η Λίβερπουλ περνάει περίοδο κρίσης και το έδειξε ξεκάθαρα το βράδυ της Κυριακής (9/11) στο Έτιχαντ. Η βαριά ήττα με 3-0 από τη Μάντσεστερ Σίτι αποτέλεσε την πέμπτη απώλεια στις πρώτες 11 αγωνιστικές της Premier League και την έβδομη στα 10 τελευταία επίσημα παιχνίδια της. Οι πρωταθλητές Αγγλίας πλέον αναζητούν τρόπο να επιστρέψουν, πριν βυθιστούν ακόμα περισσότερο.

Σε αυτή τη ζοφερή περίοδο υπάρχουν αρκετοί που δεν αποδίδουν, όμως ο Φλόριαν Βιρτς έχει τραβήξει επάνω του την περισσότερη προσοχή. Το τεράστιο ποσό που κατέβαλε η Λίβερπουλ για να τον αποκτήσει, σε συνδυασμό με την ελάχιστη συνεισφορά του, έχουν δημιουργήσει έντονη κριτική.

Στα πρώτα 11 ματς πρωταθλήματος ο νεαρός Γερμανός δεν έχει πετύχει ούτε γκολ ούτε έχει δώσει ασίστ, ενώ η πολύ μέτρια εμφάνισή του απέναντι στη Σίτι έδωσε αφορμή στους Ρόι Κιν και Γκάρι Νέβιλ να τον σχολιάσουν σκληρά.

«Ο Βιρτς είναι ένα πρόβλημα. Ας πούμε τα πράγματα όπως είναι, αποτελεί πρόβλημα. Αξίζει πάνω από 113 εκατομύρια ευρώ και κόντρα στην Σίτι έμοιαζε με ένα μικρό παιδί στο χορτάρι.

Του έχουμε συμπεριφερθεί προσεκτικά, κατανοούμε ότι έρχεται από άλλη χώρα, διαφορετικό πρωτάθλημα αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Έχει ποιότητα, έχει φανταστική τεχνική αλλά σήμερα ήταν εκτός, τόσο αγωνιστικά όσο και πνευματικά. Είναι ανησυχητικό αυτό», τόνισε ο τηλεσχολιαστής του Sky Sports και άλλοτε δεξιός μπακ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για να προσθέσει:

«Η Λίβερπουλ έμοιαζε με ομάδα που ήταν εύκολο να την κερδίσεις. Τους έλειπε η ένταση και η ενέργεια. Κάποιοι παίκτες έμοιαζαν soft και ο Βιρτς ήταν το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα».