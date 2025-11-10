Την επέκταση των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) σε όλη τη χώρα, με στόχο την πανελλαδική κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού, ανακοίνωσε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι οι ΚΟΜΥ, από την πιλοτική τους εφαρμογή, απέδειξαν πως αποτελούν μία από τις πιο επιδραστικές και επιτυχημένες δράσεις του υπουργείου. «Η δουλειά που κάνουν με τις επισκέψεις τους σε ανθρώπους που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας, σε μικρές κοινωνίες, η επαφή τους με τον κόσμο και η προσφορά τους είναι συγκλονιστική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι το πρόγραμμα είναι πλήρως εξασφαλισμένο ως προς τη χρηματοδότησή του και, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Προλαμβάνω», αλλάζει ριζικά την πολιτική πρόληψης στη χώρα.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη επισήμανε ότι η υπηρεσία αυτή «ήρθε για να μείνει», ανακοινώνοντας την επέκταση του προγράμματος με στόχο την πανελλαδική κάλυψη. Όπως είπε, από την αρχή του έτους οι δράσεις των ΚΟΜΥ επεκτείνονται ταυτόχρονα σε όλη τη χώρα, εξυπηρετώντας τουλάχιστον 500.000 πολίτες ετησίως.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΔΥ για τις προσεχείς επισκέψεις των ΚΟΜΥ στην περιοχή τους. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν στο 1135 για να δηλώνουν ανάγκες υγειονομικής υποστήριξης. Η κ. Αγαπηδάκη διευκρίνισε ότι «οι ΚΟΜΥ δεν ήρθαν για να αντικαταστήσουν το ΕΚΑΒ και δεν πρέπει να το αντικαταστήσουν, το οποίο θα πρέπει να επιλέγεται για τα επείγοντα περιστατικά».

900 σημεία επισκέψεων και δωρεάν υπηρεσίες

Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου αναμένεται να λειτουργούν 900 σημεία επισκέψεων των ΚΟΜΥ σε όλη τη χώρα. Η αναπληρώτρια υπουργός υπογράμμισε ότι πρόκειται για καθολικά δωρεάν υπηρεσία προς ασφαλισμένους και ανασφάλιστους πολίτες.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέφερε ότι από την πιλοτική εφαρμογή διαπιστώθηκε πως πολλοί ασθενείς μέσης ηλικίας παραμένουν αδιάγνωστοι. «Αρκετοί από αυτούς έχουν διαγνωστεί με υπέρταση, υπερχοληστεριναιμία, διαβήτη και άλλα σοβαρά νοσήματα», σημείωσε, επισημαίνοντας τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και πρόληψης.

Σύνδεση με το δίκτυο τηλεϊατρικής

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους τόνισε ότι οι ΚΟΜΥ συνδέονται άμεσα με το εθνικό δίκτυο τηλεϊατρικής, το οποίο λειτουργεί πλέον σε 35 νοσοκομεία της χώρας.

«Για παράδειγμα, ένας ενδοκρινολόγος που βρίσκεται σε ένα κεντρικό νοσοκομείο της Αθήνας μπορεί να δώσει τις συμβουλές και τις οδηγίες του από απόσταση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας «πάει παντού και δίνει πρόσβαση παντού».

Αύξηση εμβολιασμών σε ευάλωτες ομάδες

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Χρήστος Χατζηχριστοδούλου σημείωσε ότι χάρη στις παρεμβάσεις των ΚΟΜΥ, ο εμβολιασμός των Ρομά για την ιλαρά αυξήθηκε σημαντικά, καθώς η κάλυψη πριν δεν ξεπερνούσε το 40%. Επιπλέον, ανέφερε ότι μετά τις παρεμβάσεις των κινητών μονάδων αυξήθηκαν οι εμβολιασμοί για γρίπη, Covid και έρπητα ζωστήρα.