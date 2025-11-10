Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:
Ο γρίφος μετά το Κτηματολόγιο
Πώς σώζεται η περιουσία από το δάσος
- Ποια ακίνητα και πώς μποορούν να μεταβιβαστούν
- Τι γίνεται με όσα έχουν οικιοδομική άδεια
- Τι ισχύει αν δεν καταθέσατε εμπρόθεσμη αντίρρηση
- Τι ισχύει με τις ιδιοκτησίες δασωμένων αγρών
10+1 ερωτήσεις και απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες
========================================
DEBATE
Είναι τέχνη μια χρυσή λεκάνη αξίας… 10 εκατ.;
========================================
Μιλούν στα «ΝΕΑ»
Η Ελλάδα, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ
========================================
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Άλλο ένα βήμα για το κόμμα από τον Σαμαρά
- Τα μηνύματα από την συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού
=========================================
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Πράσινη αυτονομία στη Χάλκη, Αστυπάλαια
- Ενώ σήμερα ξεκινά η ώρα της αλήθειας για το παγκόσμιο κλίμα στη Βραζιλία
==========================================
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Χρυσός Αλέξανδρος στη γυναίκα της Αφρικής
==========================================
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Όσα πρέπει να ξέρετε από την αίτηση μέχρι την πληρωμή
==========================================
600.000 ΦΥΤΑ
Στην Αμυγδαλέζα το «στρατηγείο» της αναδάσωσης
==========================================
ΟΜΑΔΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-3
Με πρωταγωνιστές Νασιμέντο και Ελ Καμπί
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Σ.-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3-0
Δώρο στον Πεπ για τους 1.000 αγώνες στους πάγκους
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
Περίπου 80.000 συμμετοχές, νικητές οι Καραΐσκος και Νούλα
ΠΑΟ-ΠΑΟΚ 2-1
Γκρέμισε τον Δικέφαλο, ερυθρόλευκη η κορυφή
Ο Πινέδα λύτρωσε την ΑΕΚ, 1-0 στο Παγκρήτιο