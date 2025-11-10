Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:

Ο γρίφος μετά το Κτηματολόγιο

Πώς σώζεται η περιουσία από το δάσος

  • Ποια ακίνητα και πώς μποορούν να μεταβιβαστούν
  • Τι γίνεται με όσα έχουν οικιοδομική άδεια
  • Τι ισχύει αν δεν καταθέσατε εμπρόθεσμη αντίρρηση
  • Τι ισχύει με τις ιδιοκτησίες δασωμένων αγρών

10+1 ερωτήσεις και απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες

========================================

DEBATE

Είναι τέχνη μια χρυσή λεκάνη αξίας… 10 εκατ.;

========================================

Μιλούν στα «ΝΕΑ»

Η Ελλάδα, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ

========================================

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Άλλο ένα βήμα για το κόμμα από τον Σαμαρά

  • Τα μηνύματα από την συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού

=========================================

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πράσινη αυτονομία στη Χάλκη, Αστυπάλαια

  • Ενώ σήμερα ξεκινά η ώρα της αλήθειας για το παγκόσμιο κλίμα στη Βραζιλία

==========================================

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Χρυσός Αλέξανδρος στη γυναίκα της Αφρικής

==========================================

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Όσα πρέπει να ξέρετε από την αίτηση μέχρι την πληρωμή

==========================================

600.000 ΦΥΤΑ

Στην Αμυγδαλέζα το «στρατηγείο» της αναδάσωσης

==========================================

ΟΜΑΔΑ

ΚΗΦΙΣΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-3

Με πρωταγωνιστές Νασιμέντο και Ελ Καμπί

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Σ.-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3-0

Δώρο στον Πεπ για τους 1.000 αγώνες στους πάγκους

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

Περίπου 80.000 συμμετοχές, νικητές οι Καραΐσκος και Νούλα

ΠΑΟ-ΠΑΟΚ 2-1

Γκρέμισε τον Δικέφαλο, ερυθρόλευκη η κορυφή

Ο Πινέδα λύτρωσε την ΑΕΚ, 1-0 στο Παγκρήτιο

