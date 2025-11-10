Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:

Ο γρίφος μετά το Κτηματολόγιο

Πώς σώζεται η περιουσία από το δάσος

Ποια ακίνητα και πώς μποορούν να μεταβιβαστούν

Τι γίνεται με όσα έχουν οικιοδομική άδεια

Τι ισχύει αν δεν καταθέσατε εμπρόθεσμη αντίρρηση

Τι ισχύει με τις ιδιοκτησίες δασωμένων αγρών

10+1 ερωτήσεις και απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες

DEBATE

Είναι τέχνη μια χρυσή λεκάνη αξίας… 10 εκατ.;

Μιλούν στα «ΝΕΑ»

Η Ελλάδα, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Άλλο ένα βήμα για το κόμμα από τον Σαμαρά

Τα μηνύματα από την συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πράσινη αυτονομία στη Χάλκη, Αστυπάλαια

Ενώ σήμερα ξεκινά η ώρα της αλήθειας για το παγκόσμιο κλίμα στη Βραζιλία

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Χρυσός Αλέξανδρος στη γυναίκα της Αφρικής

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Όσα πρέπει να ξέρετε από την αίτηση μέχρι την πληρωμή

600.000 ΦΥΤΑ

Στην Αμυγδαλέζα το «στρατηγείο» της αναδάσωσης

ΟΜΑΔΑ

ΚΗΦΙΣΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-3

Με πρωταγωνιστές Νασιμέντο και Ελ Καμπί

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Σ.-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3-0

Δώρο στον Πεπ για τους 1.000 αγώνες στους πάγκους

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

Περίπου 80.000 συμμετοχές, νικητές οι Καραΐσκος και Νούλα

ΠΑΟ-ΠΑΟΚ 2-1

Γκρέμισε τον Δικέφαλο, ερυθρόλευκη η κορυφή

Ο Πινέδα λύτρωσε την ΑΕΚ, 1-0 στο Παγκρήτιο