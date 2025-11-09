Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορεί τους Δημοκρατικούς και τα μέσα ενημέρωσης για τη στάση πληρωμών (shutdown) του αμερικανικού δημοσίου, η οποία φτάνει πλέον στην 40ή ημέρα. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, παραλείπει να αναγνωρίσει τις δικές του αντιφάσεις στις πολιτικές και τα μηνύματά του.

Σύμφωνα με το Axios, είναι δύσκολο να υποστηρίξει κανείς ότι οι Δημοκρατικοί φέρουν την ευθύνη για το shutdown όταν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ελέγχει ολόκληρο το Κογκρέσο. Παράλληλα, οι πολίτες διαπιστώνουν αυξήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες – σούπερ μάρκετ, ενέργεια, στέγαση – ενώ ο Τραμπ δηλώνει ότι νοιάζεται για την εργατική τάξη, αλλά αγωνίζεται να μην χρηματοδοτηθούν προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας (SNAP) για τους Αμερικανούς με χαμηλό εισόδημα.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι είναι δύσκολο να υποστηρίξει κανείς ότι ο πρόεδρος έχει πραγματική αγωνία για την οικονομική κατάσταση της χώρας, όταν αφιερώνει χρόνο μιλώντας για άλλες χώρες, ταξιδεύει στο εξωτερικό εν μέσω shutdown, ανακαινίζει τον Λευκό Οίκο και περνά τα Σαββατοκύριακα παίζοντας γκολφ στη Φλόριντα.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι περισσότεροι ψηφοφόροι κατηγορούν τον Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για το shutdown. Η δημοτικότητά του άρχισε να μειώνεται κατακόρυφα στα τέλη Οκτωβρίου, τέσσερις εβδομάδες μετά την έναρξη της κατάστασης αυτής. Όπως σχολίασε υπό καθεστώς ανωνυμίας ένας σύμβουλός του: «Ο πρόεδρος το γνωρίζει πολύ καλά αυτό. Κανείς δεν βγαίνει κερδισμένος στις δημοσκοπήσεις. Ο κόσμος είναι έξαλλος με όλα τα κόμματα».

Ο δημοσκόπος Γουίλ Τζόρνταν έγραψε στο X: «Το shutdown δεν είναι πλέον μια διαδικαστική κατάσταση για ένα τεράστιο τμήμα Αμερικανών το 29% λέει ότι θα έχει πολύ αρνητικό αντίκτυπο σε αυτούς προσωπικά (ήταν 11% πριν από τρεις εβδομάδες)».

To Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόνλαντ Τραμπ ζήτησε την κατάργηση του νόμου περί προσιτής υγειονομικής περίθαλψης (ObamaCare), που αποτελεί κεντρικό σημείο της διαμάχης για το shutdown. Στην πλατφόρμα Truth Social έγραψε:«Συνιστώ στους Ρεπουμπλικάνους της Γερουσίας τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια που αποστέλλονται αυτή τη στιγμή σε ασφαλιστικές εταιρείες που «ρουφάνε» χρήματα, προκειμένου να σωθεί η κακή υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται από το ObamaCare, να τα ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΛΑΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ, ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ και να του περισσέψουν ΚΑΙ χρήματα».

Τέλος ο Αμερικανός πρόεδρος παρά τα προβλήματα που δημιουργεί η δημοσιονομική παράλυση δεν προτίθεται να ενδώσει στις απαιτήσεις των Δημοκρατικών, σύμφωνα με τον σύμβουλό του.