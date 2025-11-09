Η χρηματιστηριακή χρονιά του 2025 πλησιάζει στο τέλος της και η κυριαρχία των λεγόμενων «Magnificent Seven» έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα. Οι Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet (Google), Meta (Facebook) και Tesla αποτελούν πλέον το 36,6% του δείκτη S&P 500, με συνολική κεφαλαιοποίηση άνω των 22 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η επιρροή τους είναι τόσο μεγάλη που καθορίζει σχεδόν μόνη της τη συνολική πορεία των αμερικανικών χρηματιστηρίων.

Ωστόσο, η υπερσυγκέντρωση αυτή —και η φρενίτιδα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη— έχει αρχίσει να ξυπνά μνήμες από την «φούσκα του διαδικτύου» (Dotcom bubble) των ετών 1999-2000, όταν οι υπεραισιόδοξες προβλέψεις για το διαδίκτυο κατέληξαν σε ιστορικό κραχ.

Από την έκρηξη του AI στις αποδόσεις-ρεκόρ

Το 2025, οι «Επτά Υπέροχοι» σημείωσαν έντονες διακυμάνσεις. Μετά από πτώση έως και 15% στις αρχές του έτους, ανέκαμψαν θεαματικά από τον Οκτώβριο, ξεπερνώντας σημαντικά τον S&P 500. Η Nvidia παραμένει η «μηχανή» του ράλι χάρη στην κυριαρχία της στα chips τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η Microsoft και η Amazon βλέπουν έκρηξη ζήτησης για υπηρεσίες cloud και AI.

Η Meta ανακοίνωσε αύξηση εσόδων κατά 26%, η Alphabet παρουσίασε ισχυρή ανάπτυξη χάρη στο Google Cloud, ενώ η Tesla συνεχίζει να ποντάρει στην αυτόνομη οδήγηση και τη ρομποτική. Οι τεχνολογίες AI και οι επενδύσεις σε R&D απορροφούν πλέον πάνω από το 60% της διαθέσιμης ρευστότητας αυτών των εταιρειών.

Από πλευράς κερδοφορίας, το γκρουπ Mag7 ευθύνεται για σχεδόν το 70% της αύξησης κερδών του S&P 500, με τους αναλυτές να προβλέπουν άνοδο 11,2% το 2025 και 14% το 2026 για το σύνολο του δείκτη.

Παράλληλοι με τη φούσκα του 2000

Η κατάσταση θυμίζει έντονα τη δεκαετία του ’90, όταν η αισιοδοξία για το νέο «ψηφιακό μέλλον» οδήγησε σε μαζικές επενδύσεις σε εταιρείες χωρίς πραγματικά κέρδη. Τότε, ο Nasdaq ανέβηκε κατά 400% μέσα σε πέντε χρόνια, πριν καταρρεύσει χάνοντας πάνω από 5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αξία αγοράς.

Σήμερα, η συγκέντρωση κεφαλαίων και επιρροής θυμίζει εκείνη την περίοδο: οι 10 μεγαλύτερες εταιρείες της Wall Street αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 70% των συνολικών αποδόσεων, ενώ οι επενδυτές στρέφονται μαζικά σε προϊόντα και ETF που συνδέονται με το AI.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι υπάρχει ήδη «ευφορία της τεχνητής νοημοσύνης», όπου η τιμή των μετοχών ανεβαίνει ταχύτερα από την πραγματική οικονομική πρόοδο των επιχειρήσεων. Ο λόγος P/E (τιμή προς κέρδη) του Mag7 βρίσκεται γύρω στο 35, έναντι 16 για το υπόλοιπο του S&P 500 — διαφορά που θυμίζει επικίνδυνα το 2000, όταν ο δείκτης Dotcom είχε φτάσει σε επίπεδα 50.

Παρόμοιοι κίνδυνοι, διαφορετικά θεμέλια

Υπάρχουν όμως και θεμελιώδεις διαφορές. Οι σημερινοί τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν υπαρκτά κέρδη, σταθερές ταμειακές ροές και διεθνή μονοπώλια. Σε αντίθεση με τις εταιρείες της Dotcom εποχής (Pets.com, Webvan, eToys), οι Apple και Microsoft διαθέτουν ισχυρά επιχειρηματικά μοντέλα, με δισεκατομμύρια σε καθαρά κέρδη και ισορροπημένους ισολογισμούς.

Οι επενδυτές επισημαίνουν επίσης ότι το μακροοικονομικό περιβάλλον είναι διαφορετικό: η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) διατηρεί υψηλά επιτόκια γύρω στο 5,3%, περιορίζοντας τον υπερβολικό δανεισμό — κάτι που απουσίαζε πριν το 2000. Επιπλέον, η ανάπτυξη της AI στηρίζεται σε πραγματικές εμπορικές εφαρμογές (παραγωγικότητα, ιατρική, αυτοματισμοί), όχι σε απλές προσδοκίες.

Οι σκιές του 2026: επενδυτική κόπωση και κίνδυνος διόρθωσης

Παρά τα ισχυρά θεμέλια, αρκετοί οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι ο υπερβολικός ενθουσιασμός μπορεί να φέρει διόρθωση το 2026, ιδίως αν η κερδοφορία των εταιρειών δεν συμβαδίσει με τις φουσκωμένες αποτιμήσεις. Ήδη παρατηρείται μείωση του ρυθμού αύξησης των κερδών στην Tesla και την Meta, ενώ η εξάρτηση της αγοράς από τη Nvidia δημιουργεί ανησυχίες για πιθανή «αποσυμπίεση» σε περίπτωση τεχνολογικού κορεσμού.

Ορισμένοι στρατηγικοί αναλυτές της Morgan Stanley και της Goldman Sachs σημειώνουν ότι το Mag7 έχει γίνει «υπερβολικά βαρύ» για τη συνολική αγορά, και μια πτώση ακόμη και 10% σε αυτές τις μετοχές θα μπορούσε να οδηγήσει σε γενικευμένη διόρθωση του S&P 500.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται;

Οι «Επτά Υπέροχοι» δεν είναι οι Pets.com της εποχής τους, αλλά η ψυχολογία της αγοράς παραμένει παρόμοια: υπεραισιοδοξία, μαζικές ροές κεφαλαίων και πίστη ότι «αυτή τη φορά είναι διαφορετικά».

Η ιστορία της φούσκας του 2000 διδάσκει ότι οι καινοτομίες μπορεί να είναι πραγματικές, αλλά οι αποτιμήσεις δεν είναι πάντα λογικές. Όπως έγραψε πρόσφατα η Bloomberg Intelligence, «οι ρίζες του μέλλοντος είναι πράγματι τεχνητές, αλλά οι κύκλοι της αγοράς παραμένουν απολύτως ανθρώπινοι».

Το 2025 μπορεί να μην είναι το 2000, όμως η σύγκριση υπενθυμίζει ότι, όσο εντυπωσιακοί κι αν είναι οι Επτά, οι αγορές δεν ξεπερνούν ποτέ τη βαρύτητα της πραγματικότητας.