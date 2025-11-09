Για τρία ολόκληρα χρόνια, δύο συνταξιούχοι στην Κυψέλη περνούσαν τις μέρες και τις νύχτες τους μέσα σε ένα αυτοκίνητο, αδυνατώντας να βρουν ένα αξιοπρεπές σπίτι στην Ελλάδα του 2025.

Μετά την προβολή του θέματος στις «Εξελίξεις Τώρα», η τύχη τους άλλαξε. Πολλοί συμπολίτες που ενημερώθηκαν για την ιστορία τους προσφέρθηκαν να βοηθήσουν, προτείνοντας διαμερίσματα με χαμηλό ενοίκιο.

Ένα ζευγάρι, οικονομικά ευκατάσταστο, έκανε το μεγάλο βήμα και αποφάσισε να τους αγοράσει σπίτι.

Το ζευγάρι μάλιστα προτίθεται να πληρώσει το ενοίκιο ώστε το ηλικιωμένο ζευγάρι να ζει αξιοπρεπώς έως την αγορά του σπιτιού.

«Είμαι πολύ συγκινημένη. Σας ευχαριστώ όλους. Τρία χρόνια περίμενα να κοιμηθώ σε ένα κρεβάτι», είπε η 70χρονη, ενώ ο σύζυγός της πρόσθεσε: «Μόνο ευχαριστώ στον κόσμο και στο κανάλι. Δεν το περιμέναμε».