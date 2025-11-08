Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και έντεκα ακόμη τραυματίστηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Τάμπα της Φλόριντα, όταν αυτοκίνητο που κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα έπεσε πάνω σε πλήθος πεζών στην περιοχή Ybor City, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12:45 π.μ. στην οδό East 7th Avenue, στο τετράγωνο 1500. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι ο οδηγός του οχήματος, ο 22χρονος Silas Sampson, οδηγούσε απερίσκεπτα στον αυτοκινητόδρομο I-275 πριν βγει στην έξοδο κοντά στη Doyle Carlton Drive. Το αυτοκίνητο είχε εντοπιστεί νωρίτερα να συμμετέχει σε παράνομους αγώνες ταχύτητας στην οδό Hillsborough Avenue, κοντά στην 22nd Street.

Four Dead, Eleven Injured in Ybor City Crash Involving Vehicle and Pedestrians Tampa Police say four people are dead and eleven others injured after a speeding vehicle struck a crowd of pedestrians early Saturday morning in Ybor City. The crash happened around 12:45 a.m. in the… pic.twitter.com/MJPXyFUPvE — Crime With Bobby (@CrimeWithBobby) November 8, 2025

Σύμφωνα με την αστυνομία, τροχονόμοι της Florida Highway Patrol προσπάθησαν να σταματήσουν το όχημα και επιχείρησαν να εφαρμόσουν την τεχνική PIT (ακινητοποίησης), όμως ο οδηγός συνέχισε με μεγάλη ταχύτητα προς τα ανατολικά. Λίγο αργότερα, το αυτοκίνητο ξέφυγε από τον έλεγχο, προσέκρουσε σε επιχείρηση και χτύπησε περισσότερα από δώδεκα άτομα που βρίσκονταν έξω.

Τρεις άνθρωποι πέθαναν επί τόπου, ενώ ένα τέταρτο θύμα υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του στο νοσοκομείο. Ένα ακόμη άτομο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οκτώ τραυματίστηκαν λιγότερο σοβαρά. Δύο επιπλέον άτομα αρνήθηκαν ιατρική φροντίδα. Όλα τα θύματα είναι ενήλικες, σύμφωνα με την αστυνομία.

This morning, dozens of #TampasBravest responded to a tragic multi-casualty incident. Crews worked tirelessly to triage, treat and transport those injured. Please keep the victims, their families, friends and all of the on scene first responders in your thoughts during this time. pic.twitter.com/aRDMmFv4ln — Tampa Fire Rescue (@TampaFireRescue) November 8, 2025

«Το σημερινό περιστατικό ήταν μια ανούσια τραγωδία», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Τάμπα, Lee Bercaw. «Η απερίσκεπτη οδήγηση έθεσε σε κίνδυνο αθώες ζωές. Οι καρδιές μας είναι με τους αγαπημένους των θυμάτων και όλους όσους επηρεάστηκαν.»

Τέλος, η Florida Highway Patrol έχει αναλάβει την ηγεσία της έρευνας για το δυστύχημα. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος συνελήφθη και κρατείται.