Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη 11/11 ζήτησε και έλαβε ο 40χρονος καθηγητής σε ειδικό σχολείο στην Πάτρα, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία μιας 15χρονης μαθήτριας και του πατέρα της ότι της έδειξε γυμνές φωτογραφίες των ανήλικων παιδιών του. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του με την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας.

Η καταγγελία έγινε την περασμένη Πέμπτη το μεσημέρι, με τον καθηγητή το πρωί της ίδιας ημέρας, ενώ ήταν στην τάξη με ανήλικη μαθήτρια, φέρεται να την πήρε αγκαλιά, να της χάιδεψε τα μαλλιά, ενώ ταυτόχρονα της έδειχνε γυμνές φωτογραφίες των ανήλικων παιδιών του ηλικίας 5 και 7 ετών, ενός αγοριού και ενός κοριτσιού αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι κατά λάθος είδε η νεαρή μαθήτρια τις φωτογραφίες αυτές, καθώς τους έδειχνε άλλο φωτογραφικό υλικό.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι πραγματοποιήθηκε έρευνα και στο σπίτι του σε κωμόπολη της Κορινθίας, όπου ζούσε με την οικογένειά του. Εκεί οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών κατάσχεσαν δυο σκληρούς δίσκους και έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, τα οποία μεταφέρθηκαν για ανάλυση στα εργαστήρια της αστυνομίας, όπως και το κινητό του τηλέφωνο.