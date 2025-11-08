Από τη δυτική Ελλάδα ξεκινά η κακοκαιρία σήμερα Σάββατο (8/11). Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 19 που εκδόθηκε την Παρασκευή (07-11-25) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Σάββατο (08-11-25) μέχρι νωρίς το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

2. Την Κυριακή (09-11-25) στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, κυρίως μέχρι το μεσημέρι και εκ νέου από το βράδυ.

3. Τη Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι και το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.

Κολυδάς για κακοκαιρία: Εντός της ημέρας η πρώτη διαταραχή

Σε Ήπειρο και Ιόνιο καταγράφονται μέχρι στιγμής οι μεγαλύτερες τιμές βροχόπτωσης σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κλυδάς.

«Το μέτωπο πέρασε από τα δυτικά με τις μεγαλύτερες τιμές βροχόπτωσης να συγκεντρώνονται στη δυτική Ελλάδα (Ήπειρος–Ιόνιο).

Τα Θεοδώριανα Άρτας μέχρι τις 11 το πρωί του Σαββάτου κατέγραψαν σχεδόν 100 mm σε ένα 24ωρο με βάση τις μετρήσεις του ΕΑΑ/Μeteo — τιμή που επιβεβαιώνει τα φαινόμενα έντονης ορογραφικής βροχής στη δυτική πλευρά της Πίνδου. Σημαντικά ύψη και στις παράκτιες περιοχές Κέρκυρας–Πρέβεζας–Λευκάδας, λόγω παρατεταμένης ροής υγρασίας από το Ιόνιο.

Εντός της ημέρας η πρώτη διαταραχή θα περάσει ανατολικά, ενω από το μεσημέρι της Κυριακής περιμένουμε νέο γύρο βροχοπτώσεων».

Αναλυτικά πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και Πελοπόννησο καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, πρόσκαιρες καταιγίδες περιμένουμε στη Μακεδονία και αργά το βράδυ στη Θράκη. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει αυξημένη συννεφιά, με ήπιες ασθενείς τοπικές βροχές κατά περιόδους.

Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα προσεγγίσει του 16-19 βαθμούς το μεσημέρι στα βόρεια, 20-22 στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας και μέχρι 24 στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις… στο Ιόνιο μέχρι 6 , το πρωί και 7 μποφόρ, αλλά βαθμιαία θα υποχωρήσουν. Και στο Αιγαίο σε εντάσεις 5-6 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται αυξημένη συννεφιά και βροχές, ενώ προς το μεσημέρι είναι πιθανό να σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13-21 βαθμούς και οι άνεμοι νότιοι, 4-5, από το μεσημέρι και 6 μποφόρ.

Άστατος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με βροχές καθόλη τη διάρκεια της ημέρας και σποραδικές καταιγίδες, με βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13-19 βαθμούς και οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 4-5, πρόσκαιρα το μεσημέρι έως 6 μποφόρ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Κυριακή καταιγίδες και γενικά άστατος καιρός προβλέπονται στα δυτικά και στο βόρειο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα θα πρέπει να περιμένουμε παροδικές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας και ήπιο καιρό.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 20 βαθμούς στα βόρεια και έως 24-25 νοτιότερα. Νότιοι οι άνεμοι στα πελάγη μέχρι 5-6 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης στο Ιόνιο από το απόγευμα.

Τη Δευτέρα σε όλη τη δυτική και βόρεια χώρα θα συνεχιστεί για σχεδόν τρίτο 24ωρο ο άστατος καιρός, με βροχές και καταιγίδες. Προς το βράδυ θα έχουν την τάση τα φαινόμενα, να περιοριστούν προς τη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο. Ασθενείς αναμένεται να είναι οι βροχές στην υπόλοιπη χώρα.

Σε παρόμοια επίπεδα η θερμοκρασία, θα κυμανθεί κοντά στους 20 στα δυτικά και βόρεια, και έως 24 στις υπόλοιπες περιοχές. Νότιοι οι άνεμοι στα πελάγη, 4-5, τοπικά 6 μποφόρ, με εξασθένηση το απόγευμα.