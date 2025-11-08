Ξεκίνησε στις 17:00 του Σαββάτου (08.11) ο ένας εκ των δύο αγώνων των 5 χιλιομέτρων στην καρδιά της πρωτεύουσας στο πλαίσιο του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Με χαμόγελα παρά την εμφανή κούραση και με το μετάλλιο του τερματισμού να κρέμεται στο στήθος τους, χιλιάδες δρομείς ολοκλήρωσαν τον αώνα. Οι συμμετέχοντες, όλων των ηλικιών, ξεκίνησαν από τη Λεωφόρο Αμαλίας μπροστά από το Σύνταγμα και διέσχισαν τον δρόμο προς το ιστορικό Παναθηναϊκό Στάδιο, ζωντανεύοντας για μια ακόμη χρονιά την παράδοση και τη γιορτή του Μαραθωνίου.

Η διαδρομή: Πανεπιστημίου – Ακαδημίας – Λ. Βασ. Σοφίας (αναστροφή) – Ηρώδου Αττικού – Καλλιμάρμαρο.

