Mε νεφώσεις και αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης ασθενών κατά βάση βροχών κατά περιόδους θα διεξαχθεί ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Δρόμος της Αθήνας, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.

Κατά τα άλλα, αυξημένες τιμές σχετικής υγρασίας αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής, μειούμενες πλησιάζοντας προς τον τερματισμό. Παράλληλα θα πνέουν νότιοι άνεμοι με εντάσεις περί τα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 17-19°C στο πρώτο μισό της διαδρομής και μεταξύ 20-22°C στο δεύτερο μισό. Στην εικόνα παρουσιάζεται η διαδρομή σύμφωνα με τη διοργανώτρια αρχή (https://www.athensauthenticmarathon.gr/) καθώς και οι καιρικές συνθήκες που αναμένονται κατά μήκος αυτής, σε ενδεικτικές χρονικές στιγμές.